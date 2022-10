Dove è stato girato il film Netflix La maledizione di Bridge Hollow?

La maledizione di Bridge Hollow. (Da sinistra a destra) Holly J. Barrett come Jamie, Myles Vincent Perez come Mario, Priah Ferguson come Sydney, Abi Monterey come Ramona in The Curse of Bridge Hollow. Cr. Frank Masi/Netflix © 2022.

La stagione di Halloween ci ha portato una nuova affascinante commedia horror per adolescenti sotto forma di La maledizione di Bridge Hollowprotagonista Cose più strane l’attrice Priah Ferguson e il comico Marlon Wayans.

Interpretando una coppia padre-figlia, i personaggi di Ferguson e Wayans si alleano per sconfiggere uno spirito malizioso di Halloween che ha dato vita alle decorazioni per terrorizzare la piccola città di Bridge Hollow, nel New England. Nonostante odi Halloween, Howard (Wayans) sa che deve lavorare con sua figlia per salvare i cittadini.

Mentre guardi il film, potresti riconoscere l’ambientazione o addirittura chiederti se i luoghi utilizzati per girare il film sono reali. Bridge Hollow è una vera città? Il film è stato girato nel New England? Di seguito dettagliamo tutto La maledizione di Bridge Hollow luoghi delle riprese.

Luoghi delle riprese di La maledizione di Bridge Hollow

La maledizione di Bridge Hollow è stato girato in alcune località, incluso l’Atlanta Studio Complex per Screen Gems Studios. Ulteriori riprese si sono svolte a Monticello, in Georgia, ea Wilmington, nella Carolina del Nord. Mentre una quantità significativa di produzione cinematografica e televisiva si svolge a New York City e Los Angeles, sia la Georgia che la Carolina del Nord sono anche luoghi popolari per Hollywood.

Molti spettacoli importanti sono stati girati ad Atlanta, come Il morto che cammina e The Vampire Diaries. Allo stesso modo, Wilmington è un punto di riferimento per la produzione e altri film Netflix come Lungo per la corsa sono stati girati anche lì.

La maledizione di Bridge Hollow è stata girata nel New England?

Anche se la città di Bridge Hollow è una città del New England nel film, le riprese non si sono svolte nella parte settentrionale degli Stati Uniti e si sono invece concentrate nel sud in luoghi come la Georgia e la Carolina del Nord.

Bridge Hollow è una vera città?

No, Bridge Hollow è una città immaginaria creata per il film.

La maledizione di Bridge Hollow è ora in streaming su Netflix.