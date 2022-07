Dove è stato girato Hello, Goodbye, and Everything in Between di Netflix?

Tutti meritano una dose di commedia romantica a metà della loro settimana lavorativa e Ciao, arrivederci e tutto il resto è entrato in Netflix per salvare la situazione.

Oltre alla dinamica intrigante tra i personaggi principali Claire e Aidan, il dramma americano ha anche uno sfondo accattivante per impostare la scena e vi sveliamo dove Ciao, arrivederci e tutto il resto è stato girato.

Diretto da Michael Lewen, al suo esordio alla regia, scritto da Ben York Jones e Amy Reed e tratto dall’omonimo romanzo di Jennifer E. Smith, commedia romantica americana Ciao, arrivederci e tutto il resto con Talia Ryder, Jordan Fisher e Ayo Edebiri.

Dove è stato girato Hello, Goodbye e Everything in Between?

di Netflix Ciao, arrivederci e tutto il resto è stato girato nella Columbia Britannica e nel Manitoba di Vancouver.

Le riprese principali del film sono iniziate nell’ottobre 2020 e si sono concluse un mese dopo, nel novembre dello stesso anno.

Poiché questo periodo di tempo è stato probabilmente gravemente colpito dalla pandemia, le vaste pianure aperte del Canada avrebbero contribuito a condensare grandi gruppi che si radunavano in un unico luogo.

Luoghi delle riprese della Columbia Britannica e di Manitoba, Vancouver

L’area di North Vancouver, nella Columbia Britannica, è stata una delle location principali per le riprese di Ciao, arrivederci e tutto il resto squadra.

The Cinemaholic ha anche riferito che una famosa pista di hockey sul ghiaccio all’interno della British Columbia è stata utilizzata per girare una delle scene cruciali del progetto ed è stata visitata anche la White Pine Beach di Port Moody.

Manitoba, d’altra parte, offriva una manciata di musei e altre attrazioni turistiche situate nella provincia canadese, tra cui il Manitoba Children’s Museum, il Canadian Fossil Discovery Centre e il Living Prairie Museum.

Dopo aver stretto un patto per rompere prima del college, Clare e Aidan vanno a un ultimo appuntamento epico. Mentre ripercorrono i passi della loro relazione, devono decidere: devono restare insieme o salutarsi per sempre? CIAO, ADDIO E TUTTO QUELLO CHE C'È IN FRA è ora su Netflix!

Sono arrivate le prime recensioni per Hello, Goodbye e Everything in Between

Prime recensioni per Ciao, arrivederci e tutto il resto stanno invadendo Twitter e questo fan ha affermato che i loro standard di vita amorosa sono aumentati in modo significativo da quando hanno visto:

ciao arrivederci e tutto il resto ha reso i miei standard cento volte più alti 🥲 — Les (@les_htx) 6 luglio 2022

Un altro fan ha immediatamente twittato che l’adattamento era “così, così buono” dopo averlo visto poche ore dopo la sua uscita:

Ciao, arrivederci, e tutto nel mezzo è così buono 🥹 — onirico (@Hensieeee) 6 luglio 2022

Infine, l’attore Jordan Fisher ha condiviso la sua eccitazione per l’uscita del primo film che ha prodotto e interpretato.

Hello, Goodbye, and Everything in Between è ora in streaming su Netflix.

