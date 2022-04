Dove è stato girato Heartstopper? 5 curiosità sul dramma LGBTQ+

L’attesissimo rilascio di Fermacuori, l’adattamento delle graphic novel di Alice Oseman, si avvicina velocemente! Il nuovo dramma romantico LGBTQ+ per adolescenti sarà disponibile per lo streaming su Netflix da venerdì 22 aprile e sarà sicuramente un successo tra gli spettatori, considerando le sue entusiastiche recensioni critiche.

Fermacuori ha un enorme seguito in tutto il mondo per la sua sana storia d’amore tra ragazzo e ragazzo. Segue i compagni di classe adolescenti, Nick Nelson (Kit Connor) e Charlie Spring (Joe Locke), che stringono un’amicizia che si trasforma in qualcosa di più. Se sei curioso del prossimo spettacolo e vuoi stupire i tuoi amici e colleghi con le tue conoscenze, dai un’occhiata a dove Fermacuori è stato filmato e questi cinque fatti divertenti sullo spettacolo qui sotto!

Dove è stato girato Heartstopper?

Secondo What’s on Netflix, lo spettacolo di otto episodi basato sulla popolare serie di graphic novel è stato girato interamente in Inghilterra. Più specificamente, le scene girate dentro e intorno a Herne Bay, un villaggio costiero nel distretto di Canterbury nel Kent, Inghilterra, Regno Unito, secondo IMDb. La produzione è avvenuta a fine aprile 2021 ed è proseguita fino a giugno 2021.

Ovviamente, come per i fumetti, molte scene si svolgeranno alla Truham Grammar School, questo è, sfortunatamente, un luogo immaginario, ma prenderà vita nel dramma di Netflix, come anticipato nel recente post su Instagram di Alice Oseman.

Curiosità 1 – La serie utilizza veri attori adolescenti!

Secondo un articolo del Guardian, Kit Connor e Joe Locke sono stati contattati per i ruoli di Nick e Charlie, poiché i produttori volevano “raffigurare in modo più autentico” l’esperienza adolescenziale. Questo è qualcosa per cui anche Alice Oseman si sentiva molto forte.

“Non ci sono abbastanza spettacoli in cui gli adolescenti sono interpretati da adolescenti veri”, ha detto alla pubblicazione a marzo.

Curiosità 2 – La serie Hearstopper è basata sulla vita reale!

In un articolo con Sean Z, Alice Osman ha rivelato di aver tratto ispirazione dalla propria vita per la serie.

“Spesso per me, sta prendendo elementi della mia esperienza personale di persona queer”, ha detto Alice nell’intervista del maggio 2021.

“Gran parte di Heartstopper viene dalla mia stessa vita: anch’io ho frequentato un liceo per persone dello stesso sesso in una città conservatrice nel sud-est dell’Inghilterra, e il mondo di Heartstopper e le persone che ci sono dentro sono tutti ispirati da com’era la vita là.”

Curiosità 3 – Hearstopper è nello stesso universo degli altri romanzi di Alice Osman!

Secondo Heartstopper Wiki, la serie di webcomic inizia circa “8 mesi prima degli eventi” di Solitario (2015). Ed è “ambientato nello stesso universo”, come Silenzio radiofonico (2017), Sono nato per questo (2018)e Senza amore (2022).

Curiosità 4 – Alice Osman ha mantenuto la leadership creativa per tutta la produzione dello spettacolo!

Alice ha scritto e prodotto esecutivamente gli otto episodi di Heartstopper in arrivo su Netflix questo mese con l’aiuto di See-Saw Films. Secondo un’intervista video con Gavin Hetherington, la società di produzione dietro la serie “ha colto una possibilità” sulla scrittrice di webcomic incoraggiandola a scrivere la sceneggiatura. Le è stato detto a Gavin:

“Mi hanno chiesto di provare a scrivere i primi tre episodi, perché non avevo mai sceneggiato prima, e avrei potuto essere terribile, nel qual caso avrebbero dovuto trovare qualcun altro, ma per fortuna gli è piaciuto molto quello che ho scritto e devo scrivere tutto. Ed è stato il migliore”.

Curiosità 5 – Hearstopper sfida gli stereotipi LGBTQ+

In un’intervista a maggio 2019, Alice Osman ha rivelato di voler deliberatamente sfidare gli stereotipi LGBTQ+ con i suoi romanzi grafici, rendendo un personaggio adolescente atletico parte della comunità.

“Volevo mettere in discussione l’idea che la sessualità di una persona sia determinata dal suo aspetto o dai suoi interessi, o viceversa. Le persone possono essere complesse e sfaccettate”, ha detto Alice a The Reading Realm.