Dove è stato girato Glass Onion? I fan possono soggiornare nella location delle riprese della villa

Quando Knives Out è arrivato per la prima volta nel 2019, ha immediatamente fatto paragoni con il gioco da tavolo Clue (o Cluedo) perché è ambientato in una grande casa padronale gotica.

Lo stesso non si può dire per il suo tanto atteso sequel, Glass Onion, poiché il nuovo film di Netflix funge da considerevole partenza per Benoit Blanc mentre si imbarca in un viaggio soleggiato in Grecia.

Glass Onion è ambientato quasi interamente su una lussuosa isola privata con una magnifica e moderna villa al centro, ma dove esattamente è stato girato Knives Out 2 e quali location sono state utilizzate per creare lo splendido sfondo?