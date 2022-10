Dove è stato girato From Scratch? Luoghi della serie romantica esplorati

La nuova serie romantica di Netflix From Scratch porta gli spettatori in un viaggio di amore, perdita e luoghi incantevoli.

Basata sul libro di memorie di Tembi Locke – From Scratch: A Memoir Of Love, Sicily, And Finding Home – la miniserie segue l’artista americana Amy mentre viaggia in Italia in cerca di uno scopo e di una compagnia. Un incontro casuale con un affascinante chef italiano la fa girare la testa, ma ciò che si svolge è a dir poco straziante.

La posizione gioca un ruolo importante nel dramma poiché le diverse culture e continenti riflettono i personaggi che li occupano. Questo fa sorgere la domanda, dove è stato girato From Scratch?

Aaron Epstein/Netflix © 2022

Dove è stato girato From Scratch?

La storia si svolge in più luoghi del mondo occidentale, usando il suo ambiente per riflettere le fasi della vita dei personaggi.

Le riprese del dramma romantico Netflix sono iniziate a Los Angeles nell’aprile 2021 prima di trasferirsi a Firenze, in Italia, a luglio. La produzione si è conclusa ad agosto.

Molte grandi opere cinematografiche e televisive sono state girate e hanno sede a Los Angeles, come Everything Everywhere All At Once, House Of The Dragon e Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story. From Scratch porta gli spettatori attraverso la Città degli Angeli, mostrando i panorami incantevoli che Los Angeles ha da offrire.

Il resto delle riprese si è svolto in Italia, prevalentemente a Firenze. The Cinemaholic riporta che la troupe è stata avvistata mentre girava numerose sequenze importanti dentro e intorno a Via Lambertesca e Borgo Santi Apostoli, tra gli altri luoghi panoramici della città. Ulteriori riprese sono state girate sull’isola di Sicilia.

Jessica Brooks/Netflix © 2022

***ATTENZIONE: Spoiler From Scratch più avanti***

From Scratch sarà composto da otto episodi e arriverà su Netflix venerdì 21 ottobre 2022. Tutti gli episodi saranno disponibili per lo streaming immediatamente.

Zoe Saldana interpreta la protagonista della serie Amy. Affronta la scelta di soddisfare le aspettative di suo padre o di costruirsi una vita alle sue condizioni. Dopo aver incontrato lo chef, la coppia si innamora e torna negli Stati Uniti per iniziare una nuova vita insieme.

Tuttavia, Amy perde tragicamente il suo amante a causa di una grave malattia ed è costretta ad affrontare il dolore, la genitorialità single e una vita al di fuori di ciò che sa. Nonostante la tragedia, questa serie è sicura di dare un pugno allo stomaco con i suoi messaggi di commovente gioia, amore e scopo.

Filippo Antonello/Netflix © 2022

