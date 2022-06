Dove è stato girato First Kill?

Prima uccisione è attualmente in streaming su Netflix, ed è probabile che tu abbia probabilmente visto la serie sui vampiri almeno due volte perché è proprio così bello! Dopo aver visto la serie e aver esaminato tutte le diverse impostazioni, potresti aver iniziato a chiederti dove è stato girato lo spettacolo. Ti abbiamo coperto! Continua a leggere perché abbiamo condiviso il Prima uccisione luoghi delle riprese di seguito.

Prima uccisione segue la storia d’amore proibita tra un vampiro e una cacciatrice di mostri di nome Juliette e Calliope. (Sarah Catherine Hook e Imani Lewis). A causa delle loro origini molto diverse, le loro famiglie fanno di tutto per impedire loro di stare insieme, ma Calliope e Juliette si rifiutano di separarsi. Questi amanti sfortunati sfideranno tutte le probabilità e finiranno insieme, o l’amore non è solo nelle carte per loro? Naturalmente, puoi scoprire come guardare la serie sui vampiri su Netflix.

Il cast include molti nuovi arrivati ​​nell’industria dell’intrattenimento, ma devo ammettere che hanno tutti portato il loro A-game. Ci sono anche dei volti familiari. Il cast incredibilmente talentuoso è composto da Sarah Catherine Hook, Imani Lewis, Elizabeth Mitchell, Aubin Wise, Gracie Dzienny, Dominic Goodman, Phillip Mullings, Jr., Jason R. Moore e molti altri.

Allora dov’era Prima uccisione girato? Tutto è stato girato in uno studio televisivo o c’è stato un mix di riprese sul posto e sul set? Senza ulteriori indugi, ecco dove è stato girato lo spettacolo proprio qui sotto!

Luoghi delle riprese di First Kill

La serie sui vampiri si svolge a Savannah, in Georgia, e proprio come lo spettacolo, la produzione si è svolta principalmente a Savannah. Come riportato da TheCinemaholic, le riprese si sono svolte in vari quartieri di Savannah. Inoltre, l’immaginaria Lancaster Academy è stata effettivamente girata in una scuola locale. Ci sono state anche segnalazioni che la produzione ha avuto luogo al Colonial Park Cemetery nel centro di Savannah.

Alcune scene sono state girate anche ad Atlanta e in altre parti della Georgia. TheCinemaholic ha riferito che una zona residenziale di Atlanta chiamata East Cobb è stata utilizzata per girare più scene. Ma Prima uccisione non ha fatto solo riprese in esterni. Come la maggior parte delle produzioni televisive, Prima uccisione ha anche utilizzato gli studi per girare numerose scene. Si ritiene che le riprese in studio si siano svolte principalmente ad Atlanta poiché la città ha molti impianti di produzione.

Ora che sai dove è stata girata la serie sui vampiri, dai un’occhiata al trailer ufficiale per vedere se riesci a individuare qualcuno dei luoghi delle riprese.

Prima uccisione è disponibile per lo streaming su Netflix in questo momento. Assicurati di guardare la serie sui vampiri per aumentare le possibilità di a Prima uccisione stagione 2!