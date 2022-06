Dove è stato girato First Kill? Sono stati esplorati i luoghi delle riprese della serie sui vampiri

First Kill è l’ultima serie originale di Netflix e trasporta gli spettatori in un mondo di vampiri mentre la protagonista Juliette è costretta a guadagnarsi le zanne facendo la sua prima uccisione.

Mette gli occhi su un nuovo arrivo in città, Calliope e una storia complicata inizia a svolgersi quando viene rivelato che Calliope appartiene a una famiglia di cacciatori di vampiri.

La serie si svolge a Savannah, in Georgia, ma dove è stato girato First Kill? Ha usato la città reale come luogo?

First Kill è stato trasmesso su Netflix venerdì 10 giugno 2022.

Basato sull’omonimo racconto di Victoria Schwab, First Kill racconta la storia di un’adolescente vampira, Juliette, che deve compiere la sua prima uccisione per prendere posto nella sua potente famiglia di vampiri.

Juliette punta gli occhi su una nuova ragazza in città, Calliope, ma mentre Juliette si avvicina alla sua vittima, scopre che Calliope proviene da una famiglia di celebri cacciatori di vampiri.

Le cose si complicano ulteriormente quando i due iniziano a sviluppare sentimenti l’uno per l’altro, il che renderà decisamente più difficile uccidere l’altro.

Dove è stato girato First Kill?

First Kill è stato girato nelle città di Savannah e Atlanta, nello stato della Georgia, negli Stati Uniti.

La produzione della serie è iniziata nel maggio 2021, per concludersi nello stesso anno ad agosto.

Le riprese si sono svolte principalmente a Savannah, in Georgia, dove è ambientata la serie, con diverse location dentro e intorno alla città che hanno ospitato le troupe cinematografiche di First Kill.

Diversi quartieri residenziali possono essere visti durante la serie, nonché una scuola locale che fungeva anche da Lancaster Academy. Anche il cimitero del Colonial Park della città al 200 di Abercorn Street ha ospitato alcune scene.

Oltre a Savannah, la capitale dello stato della Georgia, Atlanta, è stata anche una location secondo The Cinemaholic che afferma che la città ha ospitato alcune delle riprese in studio di First Kill.

Atlanta è diventata un luogo sempre più popolare tra i registi negli ultimi anni con numerosi film e serie dei Marvel Studios girati lì.

Altri progetti girati a Savannah, in Georgia

Mentre Atlanta potrebbe essere il fulcro delle riprese della Georgia, Savannah ha attratto alcune produzioni di grandi nomi negli ultimi anni.

La città offre incentivi finanziari alle produzioni che utilizzano Savannah per le riprese, risultando in quasi 1.000 produzioni che utilizzano la location negli ultimi anni.

Alcuni dei progetti più importanti da girare a Savannah, in Georgia, includono Forrest Gump, 2017 Baywatch, Ford v Ferrari (aka Le Mans ’66), di Hulu La ragazza di Plainville, Ant-Man e la vespa, il sapone Tutti i miei bambini e quello di Martin Scorcese Il promontorio della paura.

First Kill è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio venerdì 10 giugno 2022.

