Dove è stato girato Enola Holmes 2? Alla scoperta del misterioso 1800

Rilasciato venerdì 4 novembre 2022 su Netflix, Enola Holmes 2 dà vita a qualcosa di più della semplice storia. Ambientato nel 1888, questo sequel mette il giovane e spiritoso detective alla scoperta di cospirazioni ancora una volta. Basato sulla serie di libri di Nancy Springer, il nuovo dramma drammatico è pieno di più di una trama contorta.

È difficile non perdere gli scatti sontuosi dell’Inghilterra vittoriana che compongono il mondo in cui Enola vaga. Simile al primo film, il sequel vede gli spettatori passeggiare per le vivaci strade di Londra. Vari scatti di fabbriche di mattoni industriali e strade acciottolate forniscono l’ambientazione lussureggiante e tempestiva per gli sforzi di Elona.

Con tutto ciò che il giovane detective fa nel film, non sorprende che i fan siano incuriositi dallo scoprire esattamente dove è stato girato Elona Holmes 2.

Ecco tutto ciò che sappiamo sui luoghi delle riprese di Enola Holmes 2 utilizzati nel film drammatico di Netflix.

Enola Holmes 2. Millie Bobby Brown nel ruolo di Enola Holmes.

Esplorare i luoghi nel primo film

Dopo la scomparsa della madre, il primo film, intitolato Enola Holmes, fa girare gli spettatori in tutta la città della Londra del 1800. Eudora Holmes (Helena Bonham Carter) non si trova da nessuna parte, lasciando i suoi figli a badare a se stessi. Con grande sgomento di suo fratello, il detective Sherlock Holmes (Henry Cavill), il più giovane dei tre fratelli, Enola, decide di indagare sulla scomparsa di sua madre.

Naturalmente, per stabilire l’ambientazione temporale del film, la produzione si è svolta in molti luoghi storici dell’Inghilterra. Secondo Find That Location, le scene ferroviarie sono state girate lungo la Severn Valley Railway nello Shropshire e nel Worcestershire in Inghilterra.

Molte altre località in tutta l’Inghilterra, incluso il Greenwich Old Royal Naval College situato a Greenwich, Londra. Così come il mercato di Covent Garden e persino la storica Westminster a Londra.

Dove è stato girato Enola Holmes 2?

Probabilmente un caso più interessante del primo film, Enola Holmes 2 vede il ritorno di Millie Bobby Brown quando la giovane detective inizia a fondare la propria agenzia investigativa. Affrontando il suo primo caso ufficiale, Enola deve mettere in atto l’aiuto di suo fratello e dei suoi amici per risolvere il caso di una ragazza scomparsa. Rimbalzando per tutta Londra, il film Netflix porta gli spettatori in alcuni siti familiari e sconosciuti.

La città vecchia di Hull, situata nella città di Hull, nell’East Yorkshire, in Inghilterra, interpreta il ruolo di casa nelle sequenze di apertura del film. Incantevoli strade di ciottoli invecchiate e vari pub tradizionali offrono l’ambiente perfetto per il nuovo caso del detective titolare.

Ispirato ai veri eventi dello sciopero delle ragazze del 1888, Enola Holmes 2 offre scene di lavoro in fabbrica. L’interno della fabbrica di fiammiferi è stato allestito in una vecchia tipografia a Wapping, in Inghilterra. È interessante notare che House Beautiful riferisce che tutti gli attori hanno dovuto imparare a far funzionare i macchinari nelle scene di fabbrica.

Accanto a questo, la scena dello sciopero della fabbrica è stata girata all’Historic Dockyard Chatham, nel Kent, in Inghilterra. A differenza di altre scene che si sono svolte sul posto, molti degli interni del film sono stati girati agli Shepperton Studios, nel Surrey, in Inghilterra.

Analogamente al primo film, il sequel di Netflix si svolge in molte aree specifiche di Londra e delle aree circostanti. Questi luoghi includono Halton House nel Buckinghamshire, dove sono state girate le scene della sala da ballo.

Enola Holmes 2

