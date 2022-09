Dove è stato girato End of the Road su Netflix?

Netflix ha mantenuto un flusso costante di film in streaming finora nel 2022 e i fan dei thriller, in particolare, hanno avuto molto da divertirsi.

L’ultimo sforzo di genere emerso sulla piattaforma è End of the Road.

Diretto da Millicent Shelton, il film segue Brenda (interpretata dalla regina Latifah) che è recentemente diventata vedova. Decide di allontanare la famiglia e intraprendere una nuova vita, ma sorgono gravi complicazioni quando cadono preda di un misterioso assassino nel deserto del New Mexico.

Ma il film è stato effettivamente girato lì o da qualche altra parte?

Fine della strada © Netflix | Ursula Coyote

Dove è stato girato End of the Road?

End of the Road ha trovato le location delle riprese nel New Mexico e in California, con The Cinemaholic che ha riferito che la maggior parte delle riprese è stata facilitata nell’area statistica metropolitana di Albuquerque, nella contea di Santa Fe e a Los Angeles.

Il cast e la troupe hanno iniziato le riprese principali nel giugno 2021 e si sono concluse ad agosto.

Come puoi vedere guardando il film, la maggior parte delle sequenze sono state catturate all’aperto e nell’area statistica metropolitana di Albuquerque.

Anche una città chiamata Moriarty nella contea di Torrance, nel New Mexico, era un luogo importante. Hanno girato sulla Route 66 e poi si sono trasferiti a Belen nella contea di Valencia, riporta Ready Steady Cut.

Film girati nel New Mexico

Il New Mexico è una destinazione popolare per i registi e puoi consultare un elenco di altri film importanti che sono stati girati lì di seguito:

12 Forte

Grida Macho

El Camino: un film di Breaking Bad

Il cardellino

Inferno o acqua alta

Logan

Notizie dal mondo

Sicario

Thor

Vero coraggio

Fine della strada | Rimorchio ufficiale | Netflix

“Ricordo solo quanto era spaventoso”

Lo sceneggiatore Christopher J Moore ha recentemente parlato con Script dell’ispirazione dietro il film.

“Quando ero al college, sono andato alla Southern Illinois University Carbondale e sono nato e cresciuto a Los Angeles”, dice, spiegando che lui e i suoi amici una volta “hanno guidato dall’Illinois meridionale attraverso Atlanta fino alla Florida, Tallahassee e Fort Myers. E io sono un ragazzo di Los Angeles, e sono tipo, ‘Oh, ok. Questo è diverso.’ Alcune strade davvero spaventose, spaventose.

Ha continuato: “… Ricordo solo quanto fossero spaventose solo alcune di quelle strade buie. E spegni le luci, è come chiudere gli occhi, capisci cosa intendo?

End of the Road è ora in streaming su Netflix.

