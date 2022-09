Dove è stato girato Devil in Ohio? Esplorate le location delle riprese di Netflix

I thriller avvincenti hanno trovato una casa per se stessi su Netflix negli ultimi anni con nuove voci costantemente aggiunte alla libreria del servizio di streaming.

L’ultimo thriller in arrivo sui nostri schermi è Devil in Ohio, una serie che racconta la storia di una giovane donna che fugge da una setta satanica e viene accolta da uno psichiatra ignaro.

Poiché la serie si intitola Devil in Ohio, gli spettatori non hanno perso tempo a chiedere dove è stata girata la serie e se è stata realizzata nello stato titolare

diavolo nell’Ohio | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 11181 diavolo nell’Ohio | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/ScEl_smzT3A/hqdefault.jpg 1089670 1089670 centro 13872

Devil in Ohio è strisciato su Netflix venerdì 2 settembre 2022.

Con Emily Deschanel e Madeleine Arthur, la serie racconta la storia della psichiatra Dr. Suzanne Mathis che incontra una giovane donna di nome Mae che è arrivata in ospedale con una ferita nodosa sulla schiena.

Dopo aver fallito nel trovare una casa adottiva per Mae, Suzanne accetta di prendersi cura della ragazza da sola, ma con Mae non tutto è come sembra e diventa subito chiaro che un tempo faceva parte di una setta satanica.

La decisione di Suzanne di accogliere Mae nella sua casa non solo minaccia di sconvolgere la vita della sua famiglia, ma la mette anche in pericolo potenzialmente grave.

Diavolo nell’Ohio © Netflix | Ricardo Hubb

Dove è stato girato Devil in Ohio?

Nonostante sia ambientato in Ohio, Devil in Ohio è stato effettivamente girato dentro e intorno alla città di Vancouver, nella Columbia Britannica in Canada.

La produzione della serie è iniziata l’8 settembre 2021 ed è continuata per poco più di tre mesi fino alla conclusione delle riprese il 13 dicembre.

Devil in Ohio è stato girato in varie località di Vancouver e nell’area circostante, con un punto degno di nota sono i Northbrook Studios di Burnaby, che dispongono di quattro teatri di posa in cui girare.

Inoltre, nella serie compare anche il campo da golf Poppy Estate nella vicina Langley mentre, secondo Distractify, altre unità sono state viste girare nel sobborgo di Murrayville, sempre a Langley.

Diavolo nell’Ohio © Netflix

Altre produzioni girate a Vancouver

Negli ultimi anni, Vancouver si è guadagnata il soprannome di Hollywood North a causa dell’enorme volume di film e serie TV prodotti nella regione.

Vancouver e la più ampia area della Columbia Britannica sono estremamente popolari tra i registi grazie agli incentivi fiscali e finanziari offerti dalle autorità locali.

Secondo IMDb, più di 11.000 titoli sono stati girati a Vancouver negli anni e quell’ampio elenco include alcuni nomi importanti.

La serie Apple TV+ See è una produzione degna di nota che è stata girata a Vancouver ed è affiancata da artisti del calibro di Deadpool, The Adam Project, Virgin River, Supernatural, Criminal Minds, Lucifer, Resident Alien, House, The Vampire Diaries, Riverdale, The Flash, Il Buon Dottore e molti, molti altri.

Diavolo nell’Ohio © Netflix | Ricardo Hubb

Devil in Ohio è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo la prima il 2 settembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, ha spiegato il mistero di Jerryboree in Rick and Morty