Dove è stato girato Anatomy of a Scandal? Esplorate le location delle riprese di Netflix

L’ultimo dramma ad alto rischio di Netflix è stato rilasciato sul servizio. Acquistato da David E. Kelley e Melissa James Gibson, Anatomy of a Scandal promette di far indovinare i fan fino all’ultimo minuto.

Distribuito in sei episodi di un’ora, Anatomy of a Scandal introduce i fan nel sordido ventre dell’élite londinese, esponendo i loro segreti e fino a che punto faranno per coprirli.

Durante lo spettacolo, diamo una sbirciatina esclusiva a famose località londinesi. Ciò include la Camera dei Comuni, l’Old Bailey e persino l’Università di Oxford. Ma sono questi luoghi famosi in cui si sono svolte effettivamente le riprese? O altre località sostituiscono queste località popolari?

Riveliamo i luoghi delle riprese della vita reale dietro questo ultimo drammatico dramma.

Dove è stato girato Anatomy of a Scandal?

Poiché lo spettacolo è incentrato su un politico conservatore caduto in disgrazia, non sorprende che le riprese principali delle riprese esterne si siano svolte nel centro di Londra.

Tuttavia, non tutte le location delle riprese sono come sembrano, come riportato da Metro. Ciò che i fan sono portati a credere è che The House of Commons, è stato effettivamente girato in due luoghi diversi. La Charter House School nel Surrey e la John Rylands Library, Manchester, sono state utilizzate per ricreare il punto di riferimento storico della politica britannica.

Allo stesso modo, le scene che accusano i giorni universitari di James Whitehouse non sono state effettivamente girate a Oxford. Invece, la prestigiosa scuola pubblica maschile Winchester College ha agito come sostituto di una delle università più esclusive d’Inghilterra.

Rivelato: quali location delle riprese sono state messe in scena?

Potrebbe scioccare alcuni fan nello scoprire che un paio dei luoghi delle riprese non erano affatto reali, e invece si sono svolti sul set degli Shepperton Studios, nel Surrey.

La residenza londinese di James era un luogo costruito per lo scopo dello spettacolo. La lussuosa proprietà è bastata a fare invidia a chiunque, ma l’edificio in realtà non esiste.

La decisione di mettere in scena la casa piuttosto che filmare in una proprietà immobiliare è stata in parte dovuta alle restrizioni del Covid, poiché l’uso di un set ha dato al team di produzione più libertà di mettere in scena scene familiari più grandi.

Inoltre, The Old Bailey è stato girato in parte sul set, con alcune riprese che si sono svolte alla Freemasons Hall di Londra, momenti salienti della metropolitana. Nonostante l’utilizzo di una posizione falsa per mettere in scena le scene dell’aula del tribunale, il team artistico ha prestato molta attenzione ai dettagli, scrivendo documenti del tribunale realizzati a mano per dare agli scatti un’atmosfera autentica.

Anatomia di uno scandalo trama stuzzicare

Anatomy of a Scandal segue James Whitehouse, un importante parlamentare conservatore che apparentemente ha tutto. La sua carriera è un successo, è un padre di famiglia e sembra che l’unica strada da percorrere per lui sia quella.

Le cose si svelano rapidamente quando un assistente ricercatore fa una pericolosa accusa contro James. Facendo precipitare la sua vita in una spirale discendente.

Ciò che ne consegue è una ricerca per scoprire se James è innocente o meno. Questo è qualcosa che gli spettatori dovranno aspettare fino alla fine per scoprirlo. Con solo sei ore di contenuti da completare, Anatomy of a Scandal è il thriller perfetto per i fan questo fine settimana.

Anatomy of a Scandal è ora disponibile per lo streaming su Netflix.

