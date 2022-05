Dove è stato girato A Perfect Pairing con Victoria Justice?

Sesso/Vita la stagione 2 potrebbe essere ancora tra qualche mese, ma puoi vedere Adam Demos essere un romantico protagonista in un nuovo film questo giovedì, 19 maggio, solo su Netflix. Demos recita al fianco di Victoria Justice nella dolce nuova commedia romantica Un abbinamento perfetto.

La giustizia interpreta un dirigente del vino che cerca di evadere da sola e avviare la propria azienda. Inizia volando in Australia nella speranza di conquistare un importante cliente e si ritrova a lavorare in un allevamento di pecore per impressionarli. Lì incontra il robusto e misterioso Max (Demos) e poco dopo volano scintille.

Coloro che hanno visto il trailer potrebbero aver notato lo splendido paesaggio e lo sfondo. Mentre guardi il film, noterai che il film ha molti bei paesaggi e potresti essere curioso di scoprire dove è stato girato. Ti daremo la carrellata di seguito.

Luoghi delle riprese di un abbinamento perfetto

Un abbinamento perfetto in realtà ha girato sul posto nella terra sotto. Il film è stato girato nel Queensland, in Australia, ed è stato prodotto dalla società di produzione vincitrice di Emmy e BAFTA Hoodlum Entertainment, che opera in Australia, Stati Uniti e Regno Unito, in collaborazione con Screen Australia.

Quindi, se fossi curioso di sapere se Un abbinamento perfetto girato davvero in Australia, c’è la tua risposta: sì, l’ha fatto! Il film è stato orgogliosamente sostenuto dalla città di Gold Coast. I produttori hanno anche lavorato a stretto contatto con l’Agenzia per la protezione degli animali per garantire che tutti gli animali presenti nel film fossero al sicuro e a proprio agio durante le riprese.

Verso la fine dei titoli di coda, i realizzatori “riconosceranno e tributano rispetto anche al popolo Kombumeri, i tradizionali proprietari del djagun (terreno), che fa parte della più ampia regione linguistica dello Yugambeh su cui [they] girato”.

Questa affermazione fornisce alcune informazioni aggiuntive sulle parti esatte del Queensland in cui si svolge la produzione Un abbinamento perfetto ha avuto luogo.

Flusso Un abbinamento perfetto questo giovedì solo su Netflix.