Dove è stata girata “Russian Doll”? Ecco tutte le location delle riprese

Netflix non lascia nulla di intentato quando si tratta di girare i loro programmi. Sia che si tratti di ottenere artisti VFX pluripremiati o di chiudere intere strade, Netflix si impegna sempre al massimo. Quindi, per entrambe le stagioni della sua serie vincitrice di un Emmy, Bambola russa, lo streamer ha organizzato le migliori location per le riprese dal vivo.

Diamo un’occhiata a dove è stata girata la commedia oscura di successo di Netflix.

Luoghi delle riprese di Russian Doll

Stagione 1

Tutti i luoghi delle riprese si trovano nell’East Village e sono limitati a un raggio ristretto a causa del concetto dello spettacolo. Nadia si reca a 7B Barra a ferro di cavallo diverse volte durante la serie per cercare il commerciante di canne che crede stiano causando il suo loop temporale.

Muore anche diverse volte davanti al pub, inclusa la prima volta quando un’auto la uccide proprio davanti all’iconica porta rossa. Ristorante Odessa, Sunny & Annie’s e Tompkins Square Park sono tra le altre località presenti nella serie.

Stagione 2

Secondo le fonti, la seconda stagione di Bambola russa ha location per le riprese in tutta New York City. Dopo l’imbarco sul sesto treno a 77th Street in un episodio, Nadia si ritrova bloccata nel corpo di sua madre nel 1982. È una “prigioniero del tempo”, non un viaggiatore del tempo.

Comincia a cercare il suo smartphone nelle tasche del cappotto. Ma trova solo una scatola di fiammiferi per un pub chiamato Black Gumball. Un messaggio all’interno della scatola di fiammiferi dice: “Ci vediamo alle 8. Chez.” Secondo Thrillist, Nadia si dirige verso il pub, che è Horseshoe Bar – o 7B Horseshoe Bar alias Vazacs — “un fiocco dell’East Village.”

Repliche migliorate di Jane’s Exchange e Ben’s Deli servito come sfondo per la stagione 2. Secondo Untapped New York, il Bambola russa Siti delle riprese della seconda stagione inclusi La stazione di Brooklyn’s Church Avenue, la chiesa di St. Nicholas Carpatho, la General Society for Mechanics and Tradesmen e il Tompkins Square Park.

