Dove è stata girata la terza stagione di After Life? Esplorate le location delle riprese di Netflix

Ricky Gervais torna sui nostri schermi per la terza e ultima stagione di After Life. Mentre la commedia arriva su Netflix oggi, 14 gennaio 2022, i fan non vedono l’ora di iniziare a guardare in modo abbuffato.

Tony (Ricky Gervais) è un giornalista che lavora per un giornale locale chiamato The Tamsbury Gazette. La serie segue le sue lotte quotidiane ed emotive insieme alle sue diverse relazioni.

Scopriamo dove è ambientata la terza stagione di After Life e dove è stata girata.

Dove è stata girata la terza stagione di After Life?

Tambury è il luogo in cui è ambientato After Life, ma è una città immaginaria. In realtà ci sono molti luoghi diversi della vita reale in tutto il Regno Unito in cui è stata girata la stagione 3.

After Life è principalmente girato a Hemel Hempstead, nell’Hertfordshire, alla periferia di Londra. Parti della serie sono state girate anche a Camber Sands nell’East Sussex, mentre altre parti sono state girate a Bristol.

Molte delle riprese sono ambientate a Hemel Hempstead perché è lì che hanno sede gli uffici della Tambury Gazette, così come il caffè The Coffee Shop.

La troupe gira anche a North Hampstead, nella Vale of Heath a nord di Londra. Tony vive qui con il suo cane Brandy, e questo luogo era molto vicino a casa per Gervais poiché vive anche vicino a Hampstead, con sua moglie Jane Fallon.

La casa di cura in cui risiede il padre di Tony, Ray, si trova a Beaconsfield, nel Buckinghamshire.

Altre location che sono state viste prima nello show includono The Hill Garden and Pergola di Hempstead e il ristorante italiano Villa Bianca. È probabile che anche Hampstead Heath possa fare un cameo proprio come ha fatto nella seconda stagione. La seconda stagione ha mostrato Tony e il suo cane Brandy seduti su una panchina a Parliament Hill.

Nello spettacolo sono presenti anche luoghi come il Gadebridge Park di Hemel Hempstead, la chiesa di St Mary e l’Old Town Hall. Ha fatto la sua comparsa anche la spiaggia dell’East Sussex Camber Sands, che si trova vicino al villaggio di Camber e alla cittadina di Rye.

I fan reagiscono alla terza stagione di Afterlife

Dopo Life Stagione 3. Non ho riso e pianto così tanto per qualcosa da allora, probabilmente la Stagione 2. Magico, ogni personaggio è perfetto e @rickygervais, il tuo tipo di umorismo e dolcezza non ha eguali. Lo amo. — Carl.B(Eden&Pops) (@CarlB_ERVB) 14 gennaio 2022

Venerdì seraDopo LifeSeason 3❤️ — Mete Atature (@MeteAtature) 14 gennaio 2022

Quindi ho finito la stagione 3 di #AfterLife ed è ora di pranzo. Non so cosa fare per il resto dell’anno @rickygervais — Nick Musty (@nickolastic11) 14 gennaio 2022

