Dove è stata girata la stagione dei matrimoni? Esplorate le location delle riprese di Netflix

Scorrere su Netflix è una specie di sport in sé. Sei colpito da documentari inquietanti ma avvincenti, sforzi horror snervanti, blockbuster d’azione e molto altro. Alcuni giorni, continui a scorrere, solo nella speranza di imbatterti in una bella commedia romantica.

Fortunatamente, il servizio di streaming ha molti titoli iconici di sottogenere. Non solo, ma continuano a offrirne di nuovi, quindi non devi optare per la visione ripetuta ogni volta che sei dell’umore giusto per essere incantato da piedi e sul divano.

L’ultima da amare è la stagione dei matrimoni.

Diretto da Tom Dey e interpretato da Suraj Sharma, ci viene presentata Asha e Ravi, due single che subiscono pressioni dai loro genitori per trovare partner. Decidendo di presentare l’illusione che cercano l’amore, fingono di uscire insieme durante un’estate di matrimonio dopo il matrimonio, solo per scoprire che il romanticismo potrebbe essere più vicino di quanto pensassero.

È un lavoro eseguito con amore con le location delle riprese che ti lasciano perplesso. A proposito, dove è stato girato Wedding Season?

Stagione dei matrimoni. Cr. Ken Woroner/Netflix © 2022

Dove è stata girata la stagione dei matrimoni?

Sebbene ambientato nel New Jersey, l’intera stagione dei matrimoni è stata girata in Ontario, una provincia nel Canada centro-orientale che confina con gli Stati Uniti.

Più specificamente, Distractify riferisce che è stato girato principalmente nella Greater Toronto Area.

Il cast e la troupe hanno iniziato le riprese principali nell’aprile 2021 e si sono concluse a giugno con l’applicazione dei protocolli di sicurezza COVID-19.

Immergendosi, la Greater Toronto Area comprende la città di Toronto e i comuni regionali come Peel, Durham, Halton e York. Tuttavia, Toronto si è rivelata l’hub principale e centrale per la produzione del film.

The Cinemaholic riporta che la troupe ha allestito una sorta di base in Avenue Diner al 222 di Davenport Road.

Per quanto riguarda le importantissime sequenze del matrimonio, queste adorabili scene sono state girate a Cambium Farms al 18333 di Winston Churchill Boulevard a Caledon, una città nel comune regionale di Peel. Puoi controllare tu stesso il luogo sul sito ufficiale. C’è un’opzione per controllare le strutture, i prossimi eventi e ci sono anche le informazioni di contatto.

Visualizza il post di Instagram

“Vorrei trasferirmi a Toronto”

Parlando con Narcity, la star centrale Suraj Sharma ha parlato delle riprese:

“Oh mio dio, è stato un periodo fantastico. Ci siamo divertiti molto. E il fatto è che è stato durante il COVID e il Canada è stato bravo con le sue procedure COVID. Le persone erano simpatiche, il tempo era fantastico, il cibo era incredibile, il caffè che avevamo era incredibile. Andavamo in questi parchi. Ci siamo divertiti molto. Voglio dire, personalmente, amo Toronto”.

Ha aggiunto: “Era un posto così caldo per girare un film e penso che siamo fortunati a girare lì… Mi trasferirei a Toronto”.

Altri viaggi a Toronto

The Culture Trip riporta che i seguenti film memorabili sono stati girati a Toronto:

Psico americano

L’incredibile Hulk

Cattive ragazze

Orfano

Scott Pellegrino contro il mondo

La moglie del viaggiatore del tempo

Le Vergini Suicide

La stagione dei matrimoni è ora in streaming su Netflix.

