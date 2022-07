Dove è stata girata la serie live-action Resident Evil di Netflix?

Quando si tratta di ambientazioni post-apocalittiche e del genere horror, la scenografia diventa un imperativo per una buona narrazione. L’aspetto e l’atmosfera di uno spettacolo sono essenziali per dare un tono e creare un mondo coinvolgente, e questo è particolarmente vero per una serie come Cattivo ospite.

Basata sul popolare e iconico franchise di videogiochi, la nuova serie live-action su Netflix esplora come il T-Virus è fuggito nel mondo a partire da New Raccoon City nel 2022. Mentre guardi la prima stagione di otto episodi, potresti trovarti a chiederti dove è stato girato lo spettacolo e se la produzione è avvenuta o meno sul posto poiché lo spettacolo stesso ha molte località diverse.

Luoghi delle riprese di Netflix Resident Evil

Cattivo ospite si svolge in vari paesi, con la maggior parte della sequenza temporale del 2022 ambientata in Sud Africa, dove si trova New Raccoon City. Nel 2036, vediamo Jade viaggiare in posti come Londra e Dover, in Inghilterra. Ci sono anche diverse scene che si svolgono su una nave nell’oceano.

È giusto, quindi, che la maggior parte delle riprese si sia svolta a Città del Capo, in Sud Africa e in Inghilterra. La maggior parte delle scene interne, come quelle che si svolgono a casa Wesker e all’interno della Umbrella, sono state girate ai Cape Town Film Studios.

Per creare l’ambiente post-apocalittico, per le riprese sono state utilizzate diverse location abbandonate, come il Werdmuller Center e il Maitland Abattoir. La produzione è stata girata anche a Londra, in Inghilterra, per creare lo sfondo che vediamo in alcuni episodi, come l’episodio 1, quando puoi vedere chiaramente Jade vicino al Big Ben e alla metropolitana di Londra.

Per le scene girate all’Università, a bordo della nave, il cast e la troupe hanno girato il Sarah Bartmanuna nave sudafricana per la protezione dell’ambiente, e la nave da ricerca polare formataSA Agulhas con l’assistenza della Frog Squad, società specializzata in riprese subacquee.