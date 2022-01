Dove è stata girata la quarta stagione di Ozark? Esplorate le location delle riprese di Netflix

La quarta stagione di Ozark è arrivata su Netflix venerdì 21 gennaio. Paesaggi pittoreschi hanno fornito uno sfondo evocativo per il dramma dello show nelle ultime quattro stagioni, e i fan sono ansiosi di sapere dove è stata girata la stagione 4 di Ozark.

Ozark è in corso da quattro stagioni e la puntata finale verrà rilasciata in due parti. I primi sette episodi sono attualmente disponibili per lo streaming tramite Netflix.

Dove è ambientato Ozark?

Ozark è ambientato nel resort sul lungomare, Lake of the Ozarks, da cui il nome dello spettacolo. Gli Ozarks si trovano nel Midwest e comprendono due catene montuose: le montagne di Boston in Arkansas e le montagne di St. Francois nel Missouri.

Nella zona settentrionale si trova il Lago degli Ozarks, che è un bacino idrico di 14.000 miglia quadrate. Il lago è una popolare località turistica.

Tuttavia, Ozark non è stato girato nel Missouri.

Ozark: Stagione 4 | Parte 1 Rimorchio | Netflix

Dove viene girato Ozark?

Negli ultimi sei anni, gran parte delle riprese di Ozark si sono svolte al Lago Lanier e al Lago Allatoona. La decisione di girare in Georgia è stata dovuta alle agevolazioni fiscali offerte dallo stato.

Il resort Lake of the Ozarks è stato ispirato dall’Alhonna Resort and Marina, dove il creatore della serie, Bill Dubuque, ha lavorato come portuale al college. Dopo un’ampia ricerca sull’Alhonna Resort, in Georgia è stato creato un set per ricreare questa proprietà.

Lo spettacolo include anche proprietà di Gaines Ferry Road, così come Moonie’s Texas BBQ a Flowery Branch.

Ozark tornerà per un’altra stagione?

Purtroppo, Netflix ha confermato che la stagione 4 sarà l’ultimo capitolo dello show. Tuttavia, i fan non dovrebbero preoccuparsi poiché l’ultima stagione sarà divisa in due puntate. I primi sette episodi sono ora disponibili per lo streaming su Netflix. La data di uscita della seconda parte deve ancora essere confermata.

Ozark è incentrato sulla famiglia Byrde, che si trasferisce da Chicago al Missouri dopo essere rimasta coinvolta in un cartello della droga messicano. Le stagioni precedenti hanno visto i Byrdes coinvolti in accesi conflitti con artisti del calibro di Langmore e Snell.

Netflix ha anticipato che la stagione 4 ha molti colpi di scena in serbo per i fan e non tutti i personaggi amati sono al sicuro.

