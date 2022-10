Dove è stata girata la nuova serie The Watcher su Netflix?

Immagina di trasferirti nella casa dei tuoi sogni, ma poi improvvisamente inizi a ricevere lettere minacciose da una persona sconosciuta. Questa è la realtà dei personaggi della nuova serie Netflix L’osservatore viso. Inoltre, la serie è basata su eventi veri.

La miniserie ci porta nella vita di Dean e Nora Brannock, che hanno appena comprato la casa dei loro sogni nell’idilliaco sobborgo di Westfield, nel New Jersey. Presto si rendono conto che il loro quartiere è tutt’altro che accogliente: da una donna anziana eccentrica di nome Pearl e suo fratello Jasper che si intrufola nella casa dei Brannock e si nasconde nel loro montavivande a Karen, l’agente immobiliare e una vecchia conoscenza di Nora che li fa sentire come se lo facessero. Appartiene davvero ai vicini ficcanaso Mitch e Mo che sembrano non capire i confini della proprietà.

Ma ciò che rende le loro vite un vero inferno sono le lettere inquietanti di qualcuno che si fa chiamare “The Watcher”. La persona che terrorizza i Brannocks fino al punto di rottura mentre i sinistri segreti del quartiere vengono alla luce.

Lo spettacolo è basato sulla storia vera della famigerata casa “Watcher” nel New Jersey. È lì che la troupe di Netflix ha impostato la produzione?

Dove è stato girato The Watcher su Netflix?

La serie ha l’indirizzo come 657 Boulevard a Hempstead, New York. Ma la vera posizione della casa è 657 Boulevard a Westfield, nel New Jersey, secondo Zillow. La casa è attualmente fuori mercato.

Quindi, anche se la vera casa ovviamente esiste ancora nel New Jersey, la serie Netflix ha filmato lo spettacolo principalmente in un sobborgo di New York, Rye, nella contea di Westchester, secondo quanto riportato da Women’s Health. Fino ad oggi, il vero “Osservatore” non è stato catturato.

Lo spettacolo è interpretato da Naomi Watts, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge, Mia Farrow, Margo Martindale, Terry Kinney, Joe Mantello, Richard Kind, Noma Dumezweni, Christopher McDonald, Michael Nouri, Isabel Gravitt, Henry Hunter Hall e Luke David Blumm.

L’osservatore è ora in streaming su Netflix.