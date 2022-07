Dove e come guardare ‘The Grey Man’ al cinema

L’uomo grigio fa il suo grande debutto su Netflix il 22 luglio, ma è anche destinato a ricevere un debutto al cinema molto limitato, ma trovare sale (o cinema se sei nel Regno Unito) che proiettino il film sarà complicato con le principali catene cinematografiche che ancora non portando film Netflix.

Per la maggior parte, potrai guardare il film costellato di stelle quando verrà rilasciato a livello globale su Netflix il 22 luglio.

L’adattamento del romanzo di Mark Greaney è interpretato da Chris Evans, Ryan Gosling, Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura e Alfre Woodard,

Il film si unisce anche a un elenco d’élite di film Netflix che hanno ricevuto uscite nelle sale nel corso degli anni. Altre uscite nelle sale nel 2022 includono La bestia del mare e Apollo 10 1⁄2: Un’infanzia nell’era spaziale.

Purtroppo, il film non avrà un’ampia distribuzione nelle sale (il che significa che ogni catena di cinema sta proiettando il film) a causa di controversie sulle finestre delle sale, quindi analizziamo quali catene lo faranno negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Dove sarà L’uomo grigio essere nei cinema negli Stati Uniti?

Come per tutte le uscite cinematografiche Netflix, le due più grandi catene cinematografiche degli Stati Uniti (che rappresentano oltre 13.000 cinema negli Stati Uniti) non proietteranno il film. Anche Cineplex Entertainment non proietterà il film.

Questo nonostante il fatto che le vetrine siano crollate negli ultimi anni con la Universal, in particolare che oggi ha una vedova di 17 giorni con AMC. In caso di L’uomo grigioNetflix vuole una finestra di soli 7 giorni.

Cinemark, che vanta 4.426 cinema negli Stati Uniti, il film verrà proiettato in luoghi selezionati a partire dal 15 luglio. Proietteranno il film in molte località almeno fino al 20 luglio secondo la nostra ricerca.

Se ti trovi nella zona di Los Angeles, puoi partecipare a “The Grey Man Early Screenings and Q&A Live with Cast & Filmmakers” giovedì 14 luglio al Cinemark Playa Vista e XD.

Teatri Marco stanno proiettando il film nei loro cinema con 18 sale proiettando anche la pre-proiezione giovedì 14 luglio con le domande e risposte dal vivo. Le località includono Illinois, Wisconsin, Iowa, Ohio e New England. Molti di quei cinema proietteranno il film fino al 21 luglio.

Teatri Harkins situati in California, Colorado, Oklahoma e Arizona, proietteranno il film tra il 15 e il 21 luglio.

Al di là di quelle grandi catene, la soluzione migliore è cercare su Google il tuo cinema locale L’uomo grigio e vedi se mostra dove vivi.

Naturalmente, il cinema di proprietà di Netflix a New York City, The Paris Theatre, inizierà a proiettare il film dalle 20:00 EST del 14 luglio. Proietteranno il film almeno fino al 28 luglio.

Dove sarà L’uomo grigio essere nei cinema nel Regno Unito?

Le principali catene cinematografiche del Regno Unito non proietteranno The Grey Man. Ciò include Cineworld, Odeon e Vue. Curzon Cinemas, che in precedenza ha mostrato film Netflix, al momento non sta proiettando il film nelle sale nelle loro catene.

Tuttavia, la quarta catena di cinema più grande del Regno Unito proietterà il film. Ci riferiamo a Showcase che mostrerà il film più volte al giorno dal 15 luglio al 21 luglio.

Le loro posizioni includono:

Avonmeads

Natgarw

Acqua blu

Bristol

Coventry

Derby

Dudley

Glasgow

Leeds

Leicester

Liverpool

Nottingham

Paisley

Peterborough

Lettura

Southampton

Teeside

Stanno proiettando anche Everyman Cinemas L’uomo grigio dal 15 luglio in 7 località ma solo venerdì e sabato. Le posizioni che mostrano il film includono:

Altrincham

Barnetto

Cardiff

Chelmsford

Edimburgo

Harrogate

Leeds

Al di là di queste due catene, i cinema indipendenti potrebbero portare il film dal 15 luglio, ma non aspettarti lunghe tirature.

Verrai a controllare? L’uomo grigio nei teatri? Fateci sapere nei commenti.