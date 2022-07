Dove cantano i Crawdad su Netflix? (dove guardare in streaming)

Basato sul popolare romanzo del 2018 di Delia Owens, Dove cantano i Crawdad è un nuovo film interpretato da Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson, Michael Hyatt, Sterling Macer, Jr. e David Strathairn. Il film uscirà questo fine settimana.

La storia segue una giovane ragazza di nome Kya (Edgar-Jones) cresciuta nella Carolina del Nord tra il 1952 e il 1969. Kya vive una vita molto isolata e si rifugia nella palude locale, studiando l’ecosistema e le sue creature. Raccontata attraverso linee temporali alternate, parte della storia è una storia di formazione mentre l’altra è un mistero di omicidio.

Considerando la quantità di clamore alla base del romanzo, questo è diventato uno dei film più attesi del 2022. Molti fan stavano aspettando il film da un po’ di tempo, poiché è stato ritardato a causa della pandemia.

Dove cantano i Crawdad su Netflix?

No, Dove cantano i Crawdad non è su Netflix in questo momento, ma probabilmente arriverà sul servizio di streaming entro la fine dell’anno, secondo i termini dell’accordo Netflix/Sony.

Quando sarà Where the Crawdads Sing su Netflix?

Non abbiamo ancora una data di uscita, ma il film arriverà presto su Netflix grazie all’accordo Netflix/Sony. In precedenza, il film sarebbe uscito su Netflix nel luglio 2022, ma le cose sono cambiate poiché la data di uscita del film ha dovuto essere posticipata durante la pandemia.

Il nuovo accordo è in vigore per la lista 2022 di Sony. Il primo film che vedremo su Netflix come parte di quell’accordo è Inesploratoche sarà trasmesso in streaming il 15 luglio. Se Dove cantano i Crawdad segue una traiettoria simile, quindi possiamo anticipare la sua uscita circa cinque mesi dopo il suo debutto nelle sale, il che significa che potremmo vederlo in streaming su Netflix a dicembre 2022.

Dove vedere Where the Crawdads Sing ora

L’unico posto in cui puoi guardare il film in questo momento è nei cinema. Scopri dove sta andando il film vicino a te.

Dove cantano i Crawdad nelle sale questo venerdì, 15 luglio. Resta sintonizzato su Netflix Life per i dettagli su quando il film arriverà su Netflix.