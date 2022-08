Dove andrà in streaming Gotham dopo che lascerà Netflix?

I fan della DC vengono colpiti da tutte le angolazioni in questo momento sembra grazie alla follia in corso alla Warner Bros. Discovery e ora, alla popolare serie drammatica della FOX Gotham lascerà Netflix!

Lo spettacolo di supereroi è andato in onda per cinque stagioni su FOX, per un totale di 100 episodi, prima di giungere al termine. Era persino abbastanza popolare da generare una serie prequel su Epix chiamata Pennyworth che segue le origini di Gothamè l’iterazione di Alfred Pennyworth.

Negli ultimi anni, gli spettatori hanno potuto guardare la serie su Netflix, ma purtroppo le cose stanno cambiando presto. Netflix ha recentemente rivelato che l’ultimo giorno per guardare lo spettacolo è il 29 settembre 2022. Ciò significa che, a partire dal 30 settembre, lo spettacolo non sarà più in streaming sulla piattaforma.

Quanto a dove andrà lo spettacolo dopo? È tutto nell’aria in questo momento.

Quando Gotham lascerà Netflix?

Gotham lascerà Netflix il 30 settembre, quindi l’ultimo giorno per guardarlo è il 29 settembre. Tutte e cinque le stagioni usciranno dallo streamer.

Dove guardare Gotham dopo che ha lasciato Netflix

L’opzione più realistica per Gotham sarebbe che lo spettacolo iniziasse in streaming su HBO Max, ma è difficile prevedere cosa accadrà con qualsiasi proprietà DC o Warner Bros. in questo momento con tutti i cambiamenti che stanno accadendo alla Warner Bros. Discovery.

Gli spettacoli sono stati rimossi da HBO Max, la produzione è stata interrotta e alcuni progetti sono stati eliminati del tutto (come Cattiva ragazza). WBD prevede di concedere in licenza alcuni dei suoi spettacoli ai concorrenti per fare soldi veloci. Ecco perché abbiamo visto il ritorno di serie CW/WB come Regno e Gli originali all’inizio di questo mese.

The Vampire Diaries è un altro grande spettacolo che dovrebbe lasciare Netflix a settembre, ma sarà interessante vedere se WBD cambierà idea e deciderà di concederlo in licenza a Netflix per soldi. Lo stesso si può dire per Gotham. In questo momento, Netflix ha detto che la serie sta per uscire, ma che potrebbe cambiare da qui al 29 settembre.

Se WBD decidesse che a lungo termine varrebbe più soldi per loro concederlo in licenza a Netflix per il flusso di cassa, lo spettacolo potrebbe restare. In caso contrario, finirà su HBO Max o potenzialmente su un altro servizio di streaming. È davvero difficile da dire in questo momento.

Nel frattempo, suggerisco che se Gotham è uno dei tuoi programmi preferiti, potresti prendere in considerazione l’acquisto su supporti fisici. Puoi acquistare la serie completa su DVD, o le singole stagioni, su Amazon e tramite altri rivenditori. Meglio essere al sicuro che ritrovarsi senza modo di rivisitare le tue serie preferite!

Sei deluso che? Gotham non sarà più in streaming su Netflix? Hai pensato di acquistare lo spettacolo in digitale o su supporto fisico?