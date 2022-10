Dove andava a scuola e all’università Jeffrey Dahmer?

Le azioni malvagie di Jeffrey Dahmer hanno scioccato il mondo quando i suoi crimini sono stati portati alla luce per la prima volta e ora Netflix sta mettendo il serial killer sotto i riflettori nella sua ultima serie drammatica.

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story esplora la vita del Cannibale di Milwaukee, descrivendo in dettaglio la sua vita familiare da bambino, la sua orribile follia omicida e, infine, il suo tempo dietro le sbarre.

Un elemento che viene trattato brevemente nella serie è l’educazione di Jeffrey Dahmer che ha lasciato gli spettatori a chiedersi dove andasse esattamente il serial a scuola e all’università.

Dove ha frequentato il liceo Jeffrey Dahmer?

Jeffrey Dahmer ha frequentato la Revere High School a Bath Township vicino a Richfield, Ohio.

Dahmer ha frequentato la scuola negli anni ’70 e si è diplomato come parte della classe del 1978.

Uno dei compagni di classe di Dahmer, John “Derf” Backderf, ha scritto una graphic novel intitolata My Friend Dahmer che descriveva in dettaglio la loro amicizia e le loro esperienze insieme a scuola.

La Revere High è stata aperta agli studenti per la prima volta nel gennaio 1953 e in diverse occasioni, l’ultima nel 2015, è stata nominata una delle prime 1.000 scuole negli Stati Uniti dallo US News & World Report.

Nel 2020, gli studenti di Revere si sono trasferiti in un nuovo edificio poiché la vecchia struttura era invecchiata e fatiscente e il costo per la costruzione di un nuovo edificio è stato ritenuto inferiore rispetto alla ristrutturazione della struttura esistente.

Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer © Netflix | Ser Baffo

Quale college ha frequentato?

Dopo essersi diplomato al liceo nel 1978, Jeffrey Dahmer ha studiato molto brevemente alla Ohio State University.

L’Ohio State è considerato uno dei college più prestigiosi degli Stati Uniti e tra gli ex studenti degni di nota figurano l’atleta Jesse Owens, l’attore JK Simmons, il cantante dei Twenty One Pilots Tyler Joseph e il co-fondatore di Wikipedia Larry Sanger.

Dahmer, tuttavia, ha completato solo tre mesi all’Ohio State prima di abbandonare gli studi. In seguito suo padre lo convinse a arruolarsi nell’esercito degli Stati Uniti, ma alla fine fu dimesso dopo due anni.

Dahmer – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer © Netflix

Com’era Jeffrey Dahmer da studente?

Dal suo primo anno alla Revere High School, Dahmer è stato visto come un emarginato secondo Biographics.org.

Dahmer era considerato tranquillo ed educato dal personale, ma organizzava anche scherzi, che divennero noti come “fare un Dahmer”. Ha suonato brevemente il clarinetto durante la lezione di gruppo e, secondo quanto riferito, era un abile tennista.

Tuttavia, Dahmer beveva alcolici a scuola e contrabbandava birra e superalcolici nascondendoli all’interno della fodera della giacca.

Per tutto il suo tempo a Revere, i voti di Dahmer rimasero nella media fino al 1977, quando il suo bere andò fuori controllo.

Dahmer si è laureato nel 1978 e ha commesso il suo primo omicidio poche settimane dopo aver lasciato la scuola.

Nell’agosto 1978 si iscrisse alla Ohio State University, sperando di specializzarsi in affari.

Ma avrebbe completato solo tre mesi all’OSU prima di abbandonare gli studi. Secondo quanto riferito, il suo tempo al college era improduttivo a causa del persistente abuso di alcol, mentre il suo GPA prima di partire era solo 0,45/4,0.

Dahmer – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer © Netflix

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio mercoledì 21 settembre 2022.

