Dove altro puoi vedere Steve Harrington e Joe Keery di Stranger Things su Netflix?

Se inizi a fare un elenco di tutti i motivi per cui amiamo Cose più strane probabilmente ci vorrà tutto il giorno e la notte. Non c’è nemmeno una top ten che potremmo fare quando arriva Cose più strane e il suo splendore. Tuttavia, possiamo tranquillamente dire Steve Harrington è facilmente il personaggio più amato dello show. Il suo arco da solo da a cattivo ragazzo al re babysitter è lodevole. E a questo va molto il merito dell’amore che abbiamo per Steve Joe Keyer.

È l’incredibile interpretazione di Steve di Joe che è uno dei momenti salienti dell’intera serie. Ma ora che c’è un lungo un mese divario prima di vederlo di nuovo con la sua straordinaria acconciatura. Ecco i film di Joe Keyer puoi guardare su Netflix per passare il tempo.

Film di Joe Keyy su Netflix

Una delle ragioni principali del nostro amore per Steve in Cose più strane è l’umorismo di Joe che mette nel ruolo. Quindi è qualcosa di appropriato che i suoi due film su Netflix siano mockumentary che consentono a Steve di mostrare al meglio il suo talento comico.

Steve è protagonista Morte al 2020 e il suo seguito successivo, Morte al 2021, su Netflix.

Di cosa parlano i film?

Nel narratore del film, Laurence Fishburne ci accompagna attraverso tutti gli eventi di quest’anno che preferiremmo dimenticare, dagli incendi australiani al processo di impeachment di Trump, la pandemia, George Floyd, la Brexit, le elezioni del 2020 e persino l’inizio della vaccinazione contro il COVID distribuzione sono tutti menzionati.

Gli “esperti” che vengono interrogati forniscono una serie di risposte ridicole quando gli viene chiesto come hanno risposto agli eventi o quali fossero i loro pensieri su di loro. E Keyy interpreta uno di questi esperti, Duca Goolies. Lui è un DJ e mixologist. Ma quello che può davvero prendere in considerazione è a aspirante creatore di contenuti.

E il seguito Morte al 2021 vede tutto il cast tornare per spiegare gli eventi del 2021 anziché del 2020. Tutti i membri del cast riprendono i loro ruoli, incluso Joe.

LEGGI ANCHE: Steve Harrington di Stranger Things, Joe Keery “è rimasto piuttosto sbalordito” lavorando con il “ragazzo” Ryan Reynolds

Entrambi i film sono in streaming solo su Netflix.

Se ami Steve per le sue battute e battute, siamo sicuri che amerai Joe Keery nei panni dell’esilarante Duke Goolies.

Facci sapere se guarderai il film o meno nei commenti qui sotto.

Il post Where Else Can You See Stranger Things’ Steve Harrington, Joe Keery su Netflix? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.