Dov’è adesso John McAfee?

Netflix ha prodotto molti documentari di successo ultimamente. Da Re Tigre a Il mistero di Marilyn Monroe: I nastri inascoltati. Il documento più recente da rilasciare è In esecuzione con il diavolo: il mondo selvaggio di John McAfee.

Il film segue il programmatore di computer, uomo d’affari e due volte candidato alla presidenza. McAfee è l’inventore di uno dei software più conosciuti: McAfee Anti-Virus. Al suo apice, il genio del computer valeva 100 milioni di dollari. Ma quando il suo vicino è stato ucciso, è fuggito.

Mentre fuggiva, l’uomo d’affari ha invitato una troupe cinematografica per catturare la sua vita da latitante. Netflix porta filmati inediti che mostrano il suo tempo in fuga. Esplora anche la fuga dalla prigione di McAfee e le sue affermazioni di aver “hackerato il mondo”. Il filmato rivelatore e le interviste riguardano lo stesso pioniere della tecnologia.

Quegli eventi sono accaduti tempo fa. Allora, dov’è McAfee adesso?

In esecuzione con il diavolo: dov’è ora John McAfee?

Dopo aver tentato di candidarsi a una carica politica, le autorità hanno scoperto che non aveva presentato le sue imposte sul reddito negli Stati Uniti per quattro anni. Fuggì dal paese e andò in Spagna. Nell’ottobre 2020 la polizia spagnola lo ha trovato e arrestato. McAfee è stato trovato morto il 23 giugno 2021, all’età di 75 anni.

Il giorno della sua morte, il tribunale nazionale spagnolo ha approvato la sua estradizione negli Stati Uniti GQ britannicogli ufficiali penitenziari hanno trovato McAfee morto nella sua cella, essendosi apparentemente impiccato poche ore dopo l’approvazione della sentenza.

Il notiziario riporta che sebbene la sua morte sia stata dichiarata un suicidio, sua moglie Janice crede che suo marito non l’avrebbe mai fatto. Le teorie del complotto hanno iniziato a circolare, soprattutto a causa di un tweet che ha postato il giorno dell’arresto.

In esecuzione con il diavolo: il mondo selvaggio di John McAfee è ora in streaming su Netflix.