Dove acquistare il giocattolo del maiale Slumberland con il prezzo spiegato

Inutile dire che il pubblico non sarà estraneo a Hollywood che rivolge la propria attenzione ai fumetti quando adatta le storie per lo schermo in blockbuster infinitamente fantasiosi. Dopotutto, viviamo nell’era dell’MCU. Tuttavia, non sono tutti i crociati incappucciati, e ci sono molti fumetti fantasy che hanno ispirato i cineasti a trasformarli nel cinema.

L’ultimo esempio è Slumberland, basato sul fumetto cult Little Nemo in Slumberland di Winsor McCay.

Diretto da Francis Lawrence, il film è uscito su Netflix venerdì 18 novembre 2022 e racconta la storia di una giovane ragazza che naviga nel mondo dei sogni titolare, cercando l’aiuto di un fuorilegge nella speranza di rivedere il suo defunto padre.

È una storia commovente e sicuramente farà desiderare al pubblico il proprio peluche di maialino coccoloso. Con questo in mente, ecco dove acquistare un giocattolo di maiale Slumberland.

Dove acquistare il maiale giocattolo Slumberland

Puoi trovare Slumberland Pig Plush sullo store ufficiale di Netflix e costano $ 20,00 ciascuno.

Il prodotto ha un cuore di Slumberland cucito su di esso e il giocattolo sarà perfetto per riempire la calza di coloro che si sono innamorati del blockbuster fantasy.

“Affronta sogni di tutte le forme e dimensioni con il comfort dell’ultimo compagno di sonno: il peluche Slumberland Pig”, si legge nella descrizione del prodotto. “Realizzato al 100% in poliestere. Questo peluche ha le seguenti misure 14 “lunghezza x 8,5” altezza x 6 “larghezza e pesa 15 once.”

A causa di una domanda così elevata, se il prodotto è esaurito c’è un’opzione per inserire la tua e-mail e ricevere una notifica quando il prodotto è di nuovo disponibile per assicurarti di non perderlo.

Jason Momoa alla premiere di Slumberland

Quando ha partecipato alla premiere, Jason (che interpreta Flip) si è effettivamente presentato all’evento sul tappeto rosso con il suo peluche di maiale sotto il braccio, con grande gioia dei fan.

Inside The Magic riporta che aveva il giocattolo in mano perché ha incontrato un maiale nella vita reale sul set di Slumberland e ha deciso di adottarlo, anche se non gli è stato permesso di portare il nuovo animale domestico alla premiere.

Nel film, il maialino giocattolo del personaggio centrale diventa reale nella terra dei sogni.

Si scopre che Jason ha già partecipato a una prima di un film con un giocattolo, dato che si è presentato alla premiere del 2011 di Conan il barbaro con un peluche di peluche.

‘Sono tornato e ho preso quel grande libro di Taschen’

Parlando in precedenza del materiale originale, il regista ha recentemente parlato con Coming Soon e ha rivelato la sua storia con esso prima di dirigere il progetto:

“In realtà non ero a conoscenza del materiale originale fino a quando non mi è stata consegnata una prima bozza della sceneggiatura per questo. Poi sono tornato indietro e ho preso quel grande libro di Taschen… Quindi ovviamente ho guardato tutto e ho visto il film d’animazione di Chris Columbus.

Ha aggiunto: “Ho visto alcune delle cose, ma l’idea era sempre quella di prendere l’idea originale dal materiale originale e poi un po ‘come saltare con esso e quindi creare le nostre storie e il nostro look e portarlo in un mondo più contemporaneo.”

Slumberland è in streaming esclusivamente su Netflix.

