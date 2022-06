‘DOTA: Dragon’s Blood’ Libro 3: In arrivo su Netflix nell’agosto 2022

Dopo aver aspettato diversi mesi per conoscere il futuro della serie DOTA: Dragon’s Blood, Netflix ha rivelato che l’anime è già stato rinnovato e il libro 3 arriverà su Netflix nell’agosto 2022. Ecco tutto ciò che sappiamo finora su DOTA: Dragon’s Blood libro 3 su Netflix.

DOTA: Sangue di drago è un anime fantasy-avventura originale Netflix basato sul popolare videogioco MOBA di Valve, Dota 2. La serie è stata creata da Ashley Miller, noto soprattutto per il suo lavoro sui film di supereroi Thor e X-Men: First Class. La produzione dell’anime è Kaiju Boulevard e Studio Mir, che in precedenza hanno lavorato al prequel animato di Witcher, The Witcher: L’incubo del lupo.

Quando è Dota: Sangue di drago libro 3 in arrivo su Netflix?

Durante l’evento Geeked Week di Netflix è stato confermato che il libro 3 di DOTA: Sangue di drago arriverà su Netflix ad agosto 2022.

Una data di uscita esatta deve ancora essere confermata, ma prevediamo di saperne di più presto.

Primo sguardo DOTA: Sangue di drago libro 3

Abbiamo avuto il nostro primo sguardo DOTA: Sangue di drago libro 3 durante la Geeked Week con alcune immagini nuove di zecca.

Qual è il conteggio degli episodi per il Libro 3?

Finora abbiamo visto solo immagini fino al sesto episodio del libro 3. I libri precedenti sono stati pubblicati con otto episodi e ci aspetteremmo che il libro 3 seguisse l’esempio.

Possiamo aspettarci di vedere un libro 4?

Netflix non ha annunciato in anticipo se ha in programma di pubblicare un quarto libro (stagione) di DOTA: Sangue di drago. Tuttavia, è nostra aspettativa che vedremo un quarto e molto probabilmente ultimo libro di DOTA: Sangue di drago qualche volta nel 2023.

Sei eccitato per il libro 3 di DOTA: Sangue di drago su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!