Dorothy Wang dirigerà la serie spin-off di Bling Empire ambientata a New York

Dorothy Wang è tornata! Il Impero Bling star sta tornando nel franchise in uno stato diverso. Netflix sta lanciando una serie spin-off ambientata a New York. Quelli che guardano Impero Bling ricorderà di aver visto Dorothy trasferirsi in città, quindi sembra che le telecamere la seguiranno presto.

Sembra che la popolare serie di realtà stia facendo bene a Netflix per espanderla in un franchise. Potremmo avere un’altra serie in futuro, magari in un’altra città? La notizia dello spinoff, intitolato Bling Empire: New Yorkarriva solo pochi giorni prima del ritorno della serie madre per la sua terza stagione.

Impero Bling la stagione 3 uscirà mercoledì 5 ottobre. Non è stata ancora fissata una data di uscita per lo spinoff, ma Netflix ha rilasciato un teaser, che puoi guardare qui sotto!

Bling Empire: New York è uno spin-off interpretato da Dorothy Wang

Dorothy non è estranea alla vita del lusso o della realtà televisiva. Anche prima Impero Blingè apparsa in I bambini ricchi di Beverly Hillse ora sta cercando l’amore!

Il teaser mostra Dorothy che esplora i ragazzi di New York mentre dice che spera di vibrare di più con loro che con i ragazzi di Los Angeles. “Sono single e pronto a socializzare.” Sarà raggiunta dall’influencer di moda Tina Leung, dal playboy Richard Chang che ammette felicemente di essere uscito con metà città, e dal milionario cinese Stephen Hung e sua moglie, Deborah.

La sinossi ufficiale della serie, da Netflix, “Incontra un nuovo gruppo di asiatici-americani ricchi, sofisticati ed esilaranti di New York City, dove la qualità degli immobili si misura dall’indirizzo, non dalla superficie. Le conversazioni sono dirette, non codificate. E la concorrenza – per amore, denaro e potere – è feroce. Miliardari, amministratori delegati e icone della moda: è una città in cui puoi essere tutto ciò che vuoi”.

Jeff Jenkins servirà come produttore esecutivo con la sua società Jeff Jenkins Productions. Russell Jay-Staglik, Elise Chung, Lenid Rolov, Ross Weintraub e Reinout Oerlemans saranno anche i produttori esecutivi.

Impero Bling la stagione 3 inizia in streaming mercoledì 5 ottobre.