Dopo un’esibizione mozzafiato a un Jiu-Jitsu, Tom Hardy prende Henry Cavill frontalmente per il ruolo di James Bond

Con un fisico muscoloso, una voce profonda e commovente e una storia di profilo di alcuni successi consecutivi! Henry Cavill potrebbe anche essere perfetto per interpretare il prossimo ruolo di 007. Tuttavia, le probabilità stanno diventando meno del previsto poiché altri attori danno una dura concorrenza all’attore britannico di 39 anni. James Bond è diventato un nome familiare a Hollywood da quando il suo primo film è diventato un grande successo.

Tuttavia, con Daniel Craig si dimette dal ruolo dopo quindici gloriosi anni passati a interpretare James Bond, che è il miglior corteggiatore per portare avanti l’eredità, è un argomento caldo nei media di intrattenimento in questo momento. Diversi attori sono stati selezionati per lo stesso. E affascinante, il preferito dai fan Geralt di Rivia è tra i top-listed candid ates. E fino ad ora, solo l’attore inglese Idris Elba ha superato Cavill nella lista dei candidati. Tuttavia, ora abbiamo un altro attore affascinante, Tom Hardy per sostituirlo.

Come probabilità per essere i prossimi tagli 007, Tom Hardy sta guadagnando terreno su Henry Cavill

Anche prima che diventasse ovvio Spettro non sarebbe l’ultima uscita di Daniel Craig come James Bond, Tom Hardy era uno dei favoriti delle scommesse per assumere il ruolo. Tuttavia, l’attuale incumbent ha lasciato la serie così bruscamente alla conclusione di Non c’è tempo per morire. I fan ora si chiedono chi prenderà il suo posto.

Le probabilità di Hardy sono scese da 6-1 a 4-1 dopo la sua storica vittoria al Milton Keynes Brazilian Jiu-Jitsu Open 2022. Secondo un portavoce, il Veleno star ha un curriculum ideale per diventare il prossimo James Bond e le sue abilità di combattimento sono appena diventate una ciliegina sulla torta.

Ma queste sono tutte solo possibilità. Henry Cavill e Bridgerton anche la star Rege-Jean Page continua ad essere la scelta migliore. Mentre il preferito dai fan Superman è in testa al gruppo per 2-1, il 34enne britannico punta sul 7-2. Solo il tempo dirà quale dei tre attori interpreterà il ruolo della spia più celebre del mondo.

