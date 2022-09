Dopo un’adorabile uscita con Chrissy, Eddie Munson si rivolge a Vecna ​​con un sorriso allegro in questa reunion di “Stranger Things”

Eddie Munson certamente conosce la strada per il cuore di chiunque, e così fa Cose più strane. Sono passati due mesi dalla sua ultima stagione e sei anni da quando il suo primo episodio ha debuttato su Netflix. E fino ad oggi, la sua base di fan continua a crescere. Forse è la storia di successo dei suoi personaggi più di quello della narrativa. Eddie, il maniaco del metal, sebbene sia apparso solo per una sola stagione, è un personaggio molto amato.

Il viaggio di Eddie da un mostro a un eroe, davvero redentore, è ciò che lo distingue dagli altri personaggi. Tuttavia, l’ultima stagione non ha regalato solo alcuni eroi del diavolo come Mr. Munson e Argyle. Ma il mostro più raccapricciante e agghiacciante Vecna. Interpretato da Jamie Campbell, Vecna ​​gioca con le proprie paure più oscure, si stropiccia gli occhi, torce le articolazioni e li tiene prigionieri nel Sottosopra. Il fatto che sia stato in grado di fare lo stesso con Eddie o meno è uno dei più grandi problemi in sospeso Cose sconosciute 5 dovrà rispondere. Ora, mentre aspettiamo pigramente che il più grande finale della storia prenda d’assalto il nostro mondo, ecco una sorpresa visiva per te:

Eddie Munson ha dato un adorabile abbraccio a 001 di Stranger Things

Vedere gli innamorati in erba della quarta stagione Eddie e Chrissy finalmente incontrarsi al Fan expo Canada ha davvero sciolto i nostri cuori. Tuttavia, il loro bellissimo selfie in bianco e nero è ora uscito, mostrato da La foto perfetta di Vecna ​​ed Eddie. Netflix Canada si è recentemente rivolto a Twitter per condividere questa simpatica immagine del più grande cattivo e dell’eroe più amato Cose più strane. Ecco, dai un’occhiata tu stesso:

voi: "l’immagine perfetta non esiste" io: pic.twitter.com/FLMEdmMWP2 — Netflix Canada (@Netflix_CA) 1 settembre 2022

Forse Eddie sta ringraziando Creel per avergli fatto incontrare la sua amata dopo un così lungo periodo di separazione. Forse è un filmato reale dei due durante il loro tempo libero a Sottosopra. Bene, anche se non sappiamo cosa Cose sconosciute 5 porterà alle nostre porte, questa immagine ha sicuramente portato un sorriso sui nostri volti.

Non ti sei rabbrividito un po’? O ti hanno fatto andare “Awwww?” Li hai mai spediti nel tuo mondo fantastico? Sentiti libero di commentare in basso.

Il post dopo un’adorabile uscita con Chrissy, Eddie Munson si rivolge a Vecna ​​con un sorriso allegro in questa reunion di “Stranger Things” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.