Dopo tutti gli spettacoli Marvel, Netflix perde due degli ultimi titoli Disney

Tutto è iniziato nel febbraio di quest’anno, quando è stato annunciato che i famosi programmi Marvel avrebbero presto lasciato Netflix. E dopo sei mesi dalla notizia, il lavoro è finalmente fatto. Dopo lo streaming su Netflix per anni, alla fine, tutti gli spettacoli Disney lasceranno presto il gigante dello streaming. Al momento, solo due spettacoli di proprietà della Disney sono in streaming su Netflix. Ed entrambi presto se ne andranno, a partire da uno spettacolo a tre stagioni del 2015.

Vuoi sapere di quali programmi stiamo parlando e dove puoi trasmetterli in streaming dopo che se ne sono andati? Allora continua a leggere.

Gli ultimi 2 spettacoli di proprietà della Disney stanno finalmente lasciando Netflix

di Quantico il tempo su Netflix sta volgendo al termine. Il dramma dell’ABC la serie è già stata trasmessa in streaming per intero quattro anni. Ma finirà con settembre 2022. Il thriller dell’FBI, con protagonista Priyanka Choprasi trattava di un Un tirocinante dell’FBI di nome Alex Parrish che è stata accusata di un piano terroristico e deve scoprire chi dei suoi compagni di classe l’ha incastrata.

Lo spettacolo è andato in onda 57 episodi in tre stagioni da 2015 e 2018. Quantico è disponibile in entrambi i Stati Uniti e Canada. In entrambi i casi, tutte e tre le stagioni termineranno il 2 settembre 2022. Quantico è stato presentato in anteprima su Netflix nel 2016, con il seconda e terza stagione successive nel 2017 e nel 2018, rispettivamente. Lo spettacolo è uno dei pochi programmi di proprietà Disney rimasti disponibili su Netflixun numero che è costantemente diminuito nel corso degli anni con la scadenza dei diritti.

Dopo Quantico, solo due programmi ABC saranno disponibili su Netflix. Entrambe sono serie Shonda Rhimes, con il primo essere How to Get Away with Murder e il secondo è Grey’s Anatomy. Il primo lascerà presto Netflixsebbene Grey’s Anatomy stia ancora ricevendo nuove stagioni, il che implica che probabilmente rimarrà sul sito nel prossimo futuro.

Dove puoi trasmettere in streaming Quantico ora dopo la sua partenza?

Nella maggior parte del mondo, Quantico è già sulla sua nuova casa di streaming permanente, Disney+. Ma nel L’approccio streaming della Disney statunitense è stato diviso in due parti: Disney+ e Hulu. La maggioranza di orientato alla famiglia materiale va a Disney+, mentre di più orientato agli adulti contenuto va a Hulu. In caso di Quantico, potrebbe essere su Huluma negli ultimi mesi abbiamo visto altri titoli in onda su Disney+, quindi potrebbero essere entrambi.

