Dopo Stranger Things, la quinta stagione di “Cobra Kai” avrà il suo episodio più lungo di sempre come finale di stagione

Niente è mai troppo tardi o troppo lungo nel dojo! Una fantastica rivisitazione dei film di Karate Kid, Cobra Kai è una commedia secca e tagliente che continua a superare ogni aspettativa. Mentre la sua ultima stagione ha segnato una fine oscura ed elettrizzante per il franchise, ha anche aperto le porte a più storie. Ogni personaggio principale avrà la propria storia da esplorare. Apparentemente, la stagione 5 riprenderà la narrazione esattamente da dove l’ha lasciata la stagione 4.

In particolare, con meno di tre settimane rimanendo fino alla tanto attesa stagione del Cobra Kai colpisce i nostri schermi, il regista-produttore Jon Hurwitz fa lievitare le curiosità dei fan con l’ennesima sessione di domande e risposte sul suo account Twitter. Ha parlato di molte cose, incluso il futuro dei singoli personaggi, gli episodi finali e altro ancora. Uno dei suoi tanti accenni al finale di stagione ci ha ricordato qualcosa Cose più strane. No, Murray non avrà ancora uno spin-off. Ecco tutto ciò che devi sapere sul Cose sconosciute 4 finale parallelo.

Il finale della quinta stagione di Cobra Kai avrà gli episodi più lunghi

Ebbene, il mondo intero ne è consapevole Cose sconosciute 4 episodio finale. Sì, ha consegnato uno dei finali più epici della stagione, ma così facendo, il capitolo 9 della quarta stagione è durato 2 ore e 30 minuti di fila. Certo, riunire persone da quattro angoli del mondo e sconfiggere il demone più raccapricciante dovrebbe richiedere così tanto tempo. Ma sembrava quasi un film dentro di sé.

E ora, seguendo le sue orme, abbiamo ancora un altro Netflix Original il cui episodio finale richiederà così tanto tempo. Sì, la tua ipotesi è giusta! Non è altro che Cobra Kai. Nella sessione di domande e risposte, un fan ha chiesto a Hurwitz se poteva parlare della durata dell’episodio della quinta stagioneed ecco cosa ha detto:

Gli episodi hanno una durata simile alla quarta stagione, ma sono abbastanza sicuro che questo finale sia il nostro episodio più lungo di sempre. Sembra un film. Ci piace. #CobraKai #CobraKaiSeason5 https://t.co/8pxw1aMdOV — Jon Hurwitz (@jonhurwitz) 21 agosto 2022

Proprio come Cose più strane, Il finale della quinta stagione di Cobra Kai, inoltre, dovrà concludere del tutto molte storie. Quindi, crediamo che la lunghezza renderà certamente giustizia per giungere a una conclusione sana e pietrificante.

Quali sono i tuoi pensieri a riguardo? Pensi che un episodio del finale di stagione così lungo sarà giustificato? Sentiti libero di commentare in basso,

LEGGI ANCHE: Lo sfondo di “I am benzina” di Chozen è stato ambientato nella stagione 4 di “Cobra Kai”.

Il post Dopo Stranger Things, la quinta stagione di “Cobra Kai” avrà il suo episodio più lungo di sempre come finale di stagione è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.