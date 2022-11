Dopo “Spirited”, Ryan Reynolds rivela il suo unico desiderio di creare un film di Natale con Deadpool

Ryan Reynolds voleva club Piscina morta con lo spirito delle feste. L’attore ha recentemente ricevuto l’American Cinematheque Award, un merito per il suo significativo contributo all’industria dell’intrattenimento. La sua carriera è aumentata solo quando si è trasformato da commedia in film d’azione, ma è rimasto fedele alle sue radici comiche dove fiorisce in modo naturale, il che ha contribuito a formare la sua base di fan.

Piscina morta 3 ha fatto il giro da quando Reynolds ha collaborato con Hugh Jackman per annunciare il ritorno di quest’ultimo nei panni di Wolverine, probabilmente per l’ultima volta. Non solo, il Ragazzo libero il genio creativo dell’attore ha regalato alla Marvel uno dei suoi eroi di maggior successo Piscina morta. Finora abbiamo visto le sue idee prendere vita. Ma non molti sanno come il suo sogno di a Piscina morta Il film di Natale è stato quasi attualizzato.

Che fine ha fatto il film speciale Deadpool di Ryan Reynolds?

Ryan Reynolds ha pubblicato il suo primo musical Spiritoso recentemente. L’attore aveva precedentemente cambiato la scena del film a fumetti portandola in vita Piscina morta, un eroe d’azione con senso dell’umorismo. Nella speranza di combinare i due, ha recentemente aperto l’idea di a Piscina morta Film a tema natalizio che aveva anni fa. In un’intervista con Big Issue, ha confessato come la sua idea di realizzare un film del genere fosse pronta per partire.

L’attore aveva infatti scritto l’idea di questo film collaborando con Rhett Reese e Paul Wernickma il sogno non è mai stato realizzato dopo che la Disney ha acquisito la Fox, il che ha portato a un cambiamento delle cose. “Forse un giorno riusciremo a fare quel film. Non è un musical, ma è un film di Natale di Deadpool. Così un giorno” disse Reynolds.

Non nello spirito di arrendersi, l’attore ha parzialmente dato vita a quell’idea quando ha rilasciato una versione PG-13 di Piscina morta. Si chiamava il film incentrato sul Natale C’era una volta Deadpool, che era principalmente una versione ripulita del film originale.

A partire da ora, l’attore si sta godendo l’opportunità di recitare nel musical di Natale Spiritoso ricevendo anche un cenno dalla Marvel per Piscina morta 4. Forse quello avrà un tema natalizio.

Ti piacerebbe guardare una vacanza a tema a tutti gli effetti Piscina morta film? Fateci sapere nei commenti.

