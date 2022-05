Dopo Simone Ashley, un’altra star di “Sex Education” si unisce a un franchise di successo come Star Face

Simone Ashley ha avuto un vero impulso di carriera quando è stata scelta come protagonista nel dramma in costume, Bridgerton. Mentre alcuni riflettono sulla familiarità del suo viso, la maggior parte sa che è stata vista nel film per adolescenti Educazione sessuale. Educazione sessuale è cresciuto in popolarità a causa di una serie di cose come enorme valore della produzionerecitazione perfetta, Viste LGBT+, narrazione fresca, accenti britannici, ecc.

Data la popolarità e l’abilità recitativa dei membri del cast, non è una sorpresa che ricevano nuove offerte di progetti. Ad esempio, Simone Ashley ha recentemente confermato il suo ritorno a Bridgerton stagione 3, e di conseguenza, ha annunciato la sua uscita dal protagonista di Asa Butterfield. Allo stesso modo, ancora un altro Educazione sessuale l’attore sta entrando in un franchise popolare al di fuori della serie Netflix.

Questo Educazione sessuale cast di stelle per un altro spettacolo

Allora, chi è questo Educazione sessuale stella?

Lui è molto sgargiante con il suo condimento. Nonostante sia un attore non protagonista, lo è low-key la star dello spettacolo, e incoraggia LGBTQ+ narrazioni. Ha inoltre ha vinto un BAFTA per la sua esibizione. Qualche ipotesi? Sì, è Ncuti Gatwa! Ncuti alias Eric è lanciato sul thriller di fantascienza Dottor chi! L’annuncio dalla pagina ufficiale di Doctor Who su Twitter ha scatenato una tempesta su Internet. Tutti stanno aspettando lo spettacolo solo per vedere Ncuti nello show.

Il futuro è qui! Ncuti Gatwa è il Dottore. #Dottor chi Leggi di più qui https://t.co/KoxPmoNAdL pic.twitter.com/peKsH6gCjI — Doctor Who (@bbcdoctorwho) 8 maggio 2022

Ncuti è scelto come il nuovo dottore ed è pronto a prendere in carico l’astronave TARDIS. Il suo ruolo non è stato solo acclamato dalla critica, è stato popolare tra tutti coloro che hanno visto lo spettacolo. Lui è il 14° dottore nello show dopo 13 attori leggendari, che ha interpretato i dottori prima di lui.

Ncuti si sente onorato, eccitato e spaventato

Infatti Dottor chi è un franchise popolare con un’ampia base di fan. Avere la possibilità di fare il dottore nello show è probabilmente una buona notizia per l’attore. Allora come si sente Ncuti? “UN misto di profondamente onorato, oltre che eccitato e ovviamente un po’ spaventato,” ha risposto il 29 anni attore durante l’intervista a DoctorWhoTV. Ha anche espresso la sua gratitudine per lavorare con il il leggendario produttore/scrittore/regista Russell Davis.

Il Educazione sessuale star trova che la scrittura di Davis sia “dinamico, eccitante, incredibilmente intelligente e pieno di pericoli. Il metaforico parco giochi di un attore”. Ha anche detto che, a differenza del dottore che ha due cuori, ha un cuore e lo metterà nello show perché lo adora assolutamente.

Russell Davis, il scrittore e showrunner, è altrettanto entusiasta della decisione del casting. Ha anche intervenuto “Il futuro è qui ed è Ncuti!” durante l’intervista. “A volte il talento varca la soglia ed è così brillante, audace e brillante, mi limito a stare indietro con soggezione e grazie alle mie stelle fortunate. Ncuti ci ha abbagliato, sequestrato il Dottore e posseduto quelle chiavi del TARDIS in pochi secondi,“ ha aggiunto Davis. Ascoltare commenti così incredibili per la star da un regista di fama mondiale ha appena accertato l’eccitazione dei fan.

Ncuti Gatwa lo era nato in RuandaAfrica e si trasferì in Scozia con la sua famiglia, a seguito del Genocidio ruandese. Lui è cresciuto a Edimburgo e si è trasferito a Glasgow per studiare recitazione. Il suo talento è stato acquisito per lo schermo non appena si è laureato in recitazione e non ci è voluto tempo lui per ottenere un BAFTA.

Sei entusiasta di vedere Gatwa? Dottor chi?

