Dopo “Loki” e “Spider-Man” della Marvel, “The Umbrella Academy” è pronta ad abbracciare le varianti e sarà divertente

Bene, sembra che l’ultima cosa di moda siano le varianti e le realtà alternative. Anche se abbiamo letto e sentito parlare di loro un centinaio di volte prima, non è stato fino alla Marvel Loki che sapevamo quanto possono essere incredibili. Grazie ad esso, i nostri tre Spider-Men preferiti hanno collaborato. Ed è intelligente costruire su un’idea solo se è davvero così grande. Questo è esattamente ciò che Netflix è L’Accademia degli Ombrelli farà per la stagione 3.

Il trailer della terza stagione dello spettacolo probabilmente ha impostato l’approccio che lo spettacolo potrebbe seguire quando si tratta di varianti. E dato che la famiglia Hargreeves è saltata dal 1963 solo per cambiare la realtà e farsi sostituire dai Sparrows, i fan erano curiosi di sapere cosa faranno Five e la sua banda per ripristinare tutto ciò che hanno fatto con la sequenza temporale.

Come procederà la stagione 3 di The Umbrella Academy con le varianti?

Sebbene l’MCU sia stato piuttosto divertente con le sue varianti, le cose sono un po’ complicate per lo spettacolo Netflix Original. La Marvel ha esplorato il concetto di varianti con una mente aperta, cambiando genere, sessualità, volti e persino specie (chi può mai dimenticare Alligatore Loki?). Tuttavia, le complicazioni sono la vera ragione per cui The Umbrella Academy cercherà di adottare un approccio diverso nei confronti dell’intera situazione variante.

Quindi, è probabile che L’Accademia degli Ombrelli potrebbe non essere sperimentale come MCU con le sue varianti. Inoltre, lo spettacolo è piuttosto famoso per aver rotto i ruoli dei supereroi e sfidando i tropi. Abbiamo visto Sir Reginald essere un po’ troppo premuroso con i Passeri e più arrogante di se stesso. E, naturalmente, chi potrà mai dimenticare la versione gangster di Pogo?

Tuttavia, la differenza più netta tra lo spettacolo Netflix e MCU è arrivata quando abbiamo visto i fratelli. Quando Five ha suggerito di stare il più lontano possibile dalle loro varianti, i suoi fratelli avevano altri piani. Diego ha suggerito che ucciderà la sua variante, mentre Klaus ha pensato che dormire con la sua variante sarebbe stata un’ottima idea. Tuttavia, Five sta cercando di tenerli separati perché vuole evitare qualsiasi psicosi paradossale.

Dato che sa in prima persona quanto può essere grave la psicosi, ovviamente terrà i suoi fratelli lontani dal loro sosia. Tuttavia, sarebbe sicuramente molto divertente vederli interagire con le varianti, poiché sappiamo già quanto possano essere strani questi fratelli.

Dicci cosa non vedi l’ora di fare L’Accademia degli Ombrelli Stagione 3? E inoltre, chi è il tuo fratello Hargreeve preferito?

