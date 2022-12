Dopo l’evento di Meghan Markle, Catherine Middleton opta per un abito verde insieme al famoso girocollo color smeraldo della principessa Diana

Nonostante le varie polemiche e critiche che si sono susseguite ai recenti roboanti eventi, la Principessa del Galles, Catherine Middleton, ha brillato imperterrita. Sin dal giorno in cui è entrata a far parte della famiglia reale, tutti, compresi i membri reali più anziani, l’hanno creduta la perfetta erede di Lady Diana. Dal famoso anello di fidanzamento con zaffiro alla collana di smeraldi, è stata la legittima proprietaria di tutto.

L’ultimo tour in corso di Catherine Middleton negli Stati Uniti è stato finora piuttosto movimentato. Mentre ha onorato la cerimonia di premiazione dell’Earth Shot con il futuro re, il principe William, è diventata il nuovo discorso della città. Sebbene alcune polemiche sui Sussex li avessero spinti in un pantano di critiche, l’ultimo look di Middleton, ha lasciato gli spettatori senza parole. Dopo il glorioso miniabito verde di Meghan Markle all’evento Power of Women, è Catherine a conquistare tutti i cuori.

Catherine Middleton indossa il girocollo Emerald della principessa Diana per l’evento

La saga dello smeraldo nella regalità risale ai giorni al potere della principessa Diana, quando la regina di cuori lo aveva indossato due volte, ogni volta nel suo stile sorprendente. Tuttavia, dopo il viaggio in Australia del 1993 e del 1985, la collana non è mai stata vista fino ad oggi. L’attuale Principessa del Galles e la Regina in attesa del trono della Gran Bretagna indossavano un abito verde avvolgente. A completare il suo sottile ensemble, scintillava il prezioso girocollo di smeraldi di Diana, comodamente appoggiato intorno al suo collo.

I rapporti dicono che l’ex principessa del Galles l’aveva indossata una volta come fascia durante il suo viaggio in Australia. Secondo la storia, mentre si travestiva per un evento, il girocollo si è incastrato sulla testa della principessa. Sebbene non fosse il modo giusto di indossare i gioielli scintillanti, a Lady Diana piaceva il modo in cui appariva sulla sua testa. Durante il suo famoso ballo indimenticabile con il principe Carlo, è stata chiaramente vista indossarlo proprio come voleva.

Il defunto monarca, la regina Elisabetta II, glielo aveva regalato dopo il suo matrimonio con il principe Carlo. Risale inoltre ai tempi della Queen Mary. Le signore dell’Indiana glielo avevano regalato nel 1911. È così che il girocollo si è fatto strada per la prima volta nella famiglia reale britannica. Catherine Middleton, futura regina d’Inghilterra, è stata la legittima erede del lusso ancestrale.

