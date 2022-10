Dopo la nuova intervista, Meghan Markle è stata avvistata mentre faceva shopping con un cappello oversize a Montecito

Il circolo vizioso di Internet di frustare e umiliare un’entità di livello mondiale sembra continuare per sempre. Molte personalità in tutto il mondo hanno avuto la testa sotto la sega dei social media. Tuttavia, alcuni di loro si sono affermati ogni volta vittoriosi di fronte a tale umiliazione. Una di queste è la duchessa del Sussex, Meghan Markle, che sembra essere per sempre il bersaglio dei social. Ma ogni volta è lei che fa l’ultimo colpo.

La sfilza di abusi e tweet su Internet aveva sollevato alcune polemiche secolari sull’ex attrice americana. Tuttavia, essendo completamente inalterato dallo stesso, Markle si è fatto avanti con un abbigliamento audace in mezzo alle critiche.

Meghan Markle ha lasciato gli spettatori a bocca aperta con il suo outfit in stile chic

Il 41enne, considerato un modello di eleganza e modestia, ha sbalordito la folla dopo un duro contraccolpo. La madre di due figli ha indossato una tuta scura con pantaloni harem complementari al suo cappello marrone oversize. In aggiunta allo stile chic, la duchessa aveva un maglione color verde oliva che le pendeva a suo agio intorno alle spalle.

Markle è stato visto uccidere completamente l’abito durante una facile passeggiata per le strade. Secondo quanto riferito, l’ex attrice era fuori a fare shopping con un viso allegro con gli occhiali. Meghan ha scosso il suo ensemble in mezzo al sole di Montecito appena sorto sopra la città, portando una raffica di attività mattutine in tutto il mercato.

Per il contesto, in un recente episodio di Archetypes insieme a Paris Hilton e Claire Malone, Meghan ha parlato di alcune questioni delicate. Ha esplorato argomenti come l’oggettivazione delle donne nell’industria e il modo in cui influenza notevolmente la loro flessibilità professionale. A causa dello stesso, Twitteratis ha rubato la possibilità di far cadere ancora una volta la Duchessa sui social media. Hanno preso di mira una serie di commenti di odio e commenti offensivi riguardo alla sua decisione di smettere Deal o No Deal piattaforma.

Tuttavia, nulla sembrava fare la differenza nella casa di Markle, poiché la duchessa svolge le sue commissioni con classe ed eleganza complete. Lei e il principe Harry vivono attualmente in California, USA, e stanno crescendo i loro due bellissimi figli, Archie, 3, e Lilibet, 1.

