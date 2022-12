Dopo la docuserie Bombshell, il principe Harry e Meghan Markle stanno pianificando di partecipare a “The Tonight Show”?

Il principe Harry e Meghan Markle sì catturato tutti i titoli grazie alle loro docuserie Netflix. I fan adorano lo spettacolo. Dopo l’uscita dei primi tre episodi, loro ha lodato i Sussex per essere onesti e dignitosi mentre raccontano la loro storia d’amore da zero. Dopo le docuserie di Netflix, gli spettatori sono ansiosi di vedere il Duca e la Duchessa del Sussex fare un’apparizione The Tonight Show con protagonista Jimmy Fallon.

Harry e Meghan. Un evento globale Netflix.Volume I: 8 dicembreVolume II: 15 dicembre pic.twitter.com/WpFzVEC7Yx — Netflix (@netflix) 5 dicembre 2022

Negli ultimi mesi, le speculazioni sono all’ordine del giorno sui Sussex che abbelliscono il talk show per la prima volta. Inizialmente è stato riferito che il principe Harry e Meghan Markle appariranno nello show prima dell’uscita della docuserie. in ogni caso, il le voci si sono rivelate false. Le fonti hanno ora suggerito che i reali lo saranno promuovere Harry e Meghan nella prossima settimana nel reality show di alto profilo. C’è del vero in questa notizia?

LEGGI ANCHE: Harry e Meghan: Twitter diviso mentre la duchessa prende in giro questa tradizione reale per la regina nelle docuserie

Twitter accenna all’ingresso del principe Harry e Meghan Markle nello show

L’8 dicembre, l’handle ufficiale di Twitter di Lo spettacolo di stasera accennato alla presenza di un reale nel prossimo episodio. Hanno usato l’emoji della corona con la didascalia, “Indovina chi farà il suo debutto in un talk show giovedì prossimo? Ti diamo un suggerimento. Vedendo il post, i fan si sono convinti di esserlo parlando del Duca e della Duchessa. Tuttavia, questo non è il caso. Il principe Harry e Meghan Markle sì nessun piano per apparire nel talk show in qualunque momento presto in futuro.

Indovina chi farà il suo debutto nel talk show giovedì prossimo? Ti diamo un suggerimento: #FallonStanotte — The Tonight Show (@FallonTonight) 7 dicembre 2022

Sul loro handle di Twitter, Lo spettacolo di stasera squadra stava parlando del debutto del Giovani Reali lancio. Nel frattempo, potrebbe sorprenderti che Markle sia stato confermato fare un’apparizione sulla piattaforma da solo a settembre di quest’anno.

La Duchessa doveva arrivare a New York City per l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Avrebbe dovuto girare anche con Jimmy Fallon. Tuttavia, tutto il i piani sono andati in malora. I Sussex dovevano prolungare la loro permanenza nel Regno Unito a causa della scomparsa della regina Elisabetta II.

LEGGI ANCHE: Il principe Harry e Meghan Markle hanno mentito nel disclaimer delle docuserie Netflix? Palace Source rivela la verità

Volete vedere il principe Harry e Meghan Markle fare due chiacchiere con Jimmy Fallon? Lascia le tue opinioni nei commenti qui sotto.

Il post Dopo la docuserie Bombshell, il principe Harry e Meghan Markle stanno pianificando di partecipare a “The Tonight Show”? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.