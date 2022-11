Dopo la data di uscita di Ever Happy Netflix confermata per dicembre

Abbiamo buone notizie da condividere con i fan di Dopo serie di film! Dopo sempre felice arriverà su Netflix questo dicembre.

Rilasciato nelle sale nel settembre 2022, i fan del franchise hanno atteso con impazienza l’arrivo del quarto film su Netflix in modo da poter trasmettere in streaming la storia d’amore a proprio piacimento. Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin riprendono i ruoli di Tessa Young e Hardin Scott nel nuovo film, che segue la progressione della loro relazione.

Nell’ultimo film, Tessa si sta adattando alla sua nuova vita e si rende conto di non essere più la ragazza che era quando ha incontrato Hardin per la prima volta. E quando viene rivelato uno scioccante segreto sulle loro famiglie, Hardin e Tessa si rendono conto che dopotutto non sono poi così diversi.

Altri film devono ancora arrivare nel Dopo franchise, che è stato adattato dai romanzi di Anna Todd con lo stesso nome. La serie di Todd è iniziata come una serie di storie di Wattpad prima di essere successivamente pubblicata come libri fisici e trasformata in una serie di film di successo.

Almeno altri tre Dopo i film sono in lavorazione, incluso un sequel segreto chiamato Dopo tuttoun prequel che ruota attorno alla vita di Hardin prima di incontrare Tessa Primae un sequel senza titolo che si concentrerà sulla prossima generazione della famiglia Scott.

Quando arriverà After Ever Happy su Netflix nel 2022?

Il 21 novembre, Netflix ha annunciato che sarebbe stato il quarto film della serie drammatica romantica rilasciato sul servizio di streaming negli Stati Uniti il ​​25 dicembre. Buon Natale a Dopo fan!

After Ever Happy – il quarto film della serie di film After – con Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin arriva su Netflix (negli Stati Uniti) il 25 dicembre. pic.twitter.com/wOLIKAE8Yt — Netflix (@netflix) 21 novembre 2022

Dove vedere i film di After

Sfortunatamente, non puoi guardare tutto il Dopo film su Netflix. Il primo film della serie, Dopo (2019), non è più in streaming su Netflix. Puoi guardarlo su Hulu.

Il lato positivo, Dopo che ci siamo scontrati e Dopo che siamo caduti sono entrambi ancora disponibili su Netflix. Ora è il momento perfetto per rivisitare quei film per rinfrescare la memoria prima Dopo sempre felice arriva questo Natale.

Dopo sempre felice inizia lo streaming il 25 dicembre 2022 su Netflix negli Stati Uniti.