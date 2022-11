Dopo il principe Harry, Meghan Markle stordirà la casata dei Windsor con il suo Memoir ‘spremiagrumi’?

Le cose non sembrano rosee per la famiglia reale nei prossimi mesi a causa del libro di memorie del principe Harry e delle sue docuserie Netflix con Meghan Markle. Nonostante la scomparsa della regina Elisabetta II a settembre, il giovane principe ha deciso di andare avanti con la sua libro, che può causare un’ammaccatura nell’immagine della corona. Il libro di memorie di Duke intitolato Spare arriverà nelle librerie il 10 gennaio. Non solo il pubblico ma anche il anche i membri della famiglia reale stanno aspettando con impazienza di leggere il libro.

Non ci sono stati spoiler riguardo al contenuto del tanto discusso libro di memorie. Tuttavia, si ritiene che il principe Harry riverserà il suo cuore La morte della principessa Diana e il suo rapporto teso con il re Carlo III e il principe William. Il reale del Sussex può anche entrare nei dettagli del razzismo affrontato da Meghan Markle a Palazzo. Ora si ipotizza che anche la duchessa del Sussex voglia mantenere il suo punto di vista sulla famiglia reale. C’è qualcosa di vero nelle voci secondo cui l’ex attrice americana ha inventato il suo libro di memorie?

Meghan Markle a prendere in considerazione la relazione del principe Harry con il re Carlo III nel suo presunto libro di memorie

I rapporti suggeriscono che dopo la morte della regina, Meghan Markle lo sia entusiasta di portare il suo libro di memorie. La Duchessa no vogliono mostrare pietà per la famiglia reale in seguito ai suoi maltrattamenti nel Regno Unito durante il funerale della regina. Il principe Harry e Markle erano presenti con la famiglia in tutti i servizi e funerali di stato. in ogni caso, il la coppia sembrava a disagio e distaccata. Al Duca non fu dato il permesso di indossare la divisa militare mentre anche loro venivano spinti in seconda fila.

Dopo la spalla fredda della maggior parte dei membri reali, Markle vuole non lasciare nulla di intentato nel far emergere la verità sull’istituzione. A differenza del principe Harry, il La duchessa non tirerebbe pugni ed è pronta per pubblicare un libro più succoso. Detto questo, la tempistica del libro è incerta poiché i Sussex godono ancora dei benefici dei titoli reali.

“È solo una questione di tempismo e quanto tempo desidera resistere per preservare ciò che resta di lei e [Prince] La relazione di Harry con il re Carlo III. La sensazione a questo punto è che c’è poco da perdere e potrebbe anche andare avanti ” fonti interne hanno affermato come citato da The News.

Pensi che Meghan Markle stia facendo bene inventando il suo libro di memorie? Condividi con noi nei commenti.

