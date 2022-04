Dopo il crackdown della condivisione delle password, Netflix punta sui contenuti: cattive notizie per i fan dell’animazione

In precedenza Netflix ha riferito di aver perso 200.000 abbonati e poi è arrivata la notizia che la società ha subito un’enorme perdita di circa $ 50 miliardi di dollari. Ciò ha causato un’ondata di shock in tutto il settore. La notizia allarmante ha fatto sì che agenti e produttori di talenti si preoccupassero dei loro progetti e finanziamenti imminenti. Si scopre che le loro paure si sono avverate dopo tutto.

Netflix ha annunciato la cancellazione di diverse serie di animazione attesissime sulla piattaforma. Non solo, ma è arrivato anche con il licenziamento dei massimi dirigenti dell’azienda. Lo streamer ha licenziato il direttore della leadership creativa e dello sviluppo per l’animazione originale, Phil Rynda, insieme a tutto il suo staff.

Quali serie di animazione non stanno succedendo su Netflix?

Anche se questo è un duro colpo per i fan, la società ha deciso di mettere un freno a tutti i suoi sforzi di animazione. Secondo quanto riferito, la società stava lavorando a una versione animata di The Twits di Roald Dahl. Ma ora quel progetto è accantonato. Anche Toil and Trouble di Lauren Faust non sta succedendo. E infine, per spezzare ulteriormente lo spirito dei fan degli anime, l’animazione di Bone non arriverà mai su Netflix. I fan stavano aspettando molto l’adattamento a fumetti di Jeff Smith, acclamato dalla critica. Ma sembra che l’azienda abbia spento tutte le speranze. Hanno anche rimosso la merce ispirata all’animazione dal negozio Netflix.

A quanto pare, lo streamer ha cambiato visione e adattato un nuovo mantra. Mentre era la sede della sperimentazione e dei progetti innovativi, ora Hastings vuole inserire contenuti che gli abbonati vogliono guardare.

Secondo i dati, Boss Baby si è comportato molto bene sulla piattaforma. E l’azienda vuole che i suoi progetti animati portino gli stessi numeri del film.

Come stanno reagendo i creatori alle cancellazioni?

La compagnia si era fatta una certa reputazione per aver cancellato gli spettacoli preferiti dai fan o molto acclamati. Uno di questi era il Città dei fantasmi. Elizabeth Ito, la regista della serie, ha accusato lo streamer di manipolare i dati per giustificare la cancellazione. Inoltre, i creatori hanno ulteriormente espresso la loro antipatia per la tattica di marketing che è all’incirca un mese di marketing. Questo non genera abbastanza clamore per piccoli progetti animati e alla fine uccide il progetto.

