Dopo essere stato limitato da Instagram e Twitter, Kanye West pubblica il documentario “Last Week” su YouTube

Quando Kanye West è sotto i riflettori, sai che sta per abbandonare un progetto. Sebbene sia noto per essere un artista hip-hop, questo è solo un aspetto di ciò in cui è coinvolto tutto Ye. Le sue discussioni potrebbero non essere la tazza di tè di tutti, ma l’imprenditore in lui è noto per rimanere al top del suo gioco.

Finora, l’artista ha litigato con la sua ex moglie Kim sui social media, si è separato da GAP con i suoi occhiali da sole YZY e ha iniziato una nuova lotta con la sua partner di lunga data Adidas. Anche la sua furia sui social media lo ha limitato, ma l’uomo è tutt’altro che finito. Dandoci uno sguardo all’uomo dietro la tastiera, Kanye ha caricato il suo nuovo documentario La settimana scorsa su Youtube.

Di cosa parla il nuovo documentario di Kanye West Last Week?

Il proprietario dell’Accademia Donda sembra essere sempre più profondo nell’esprimere i suoi sentimenti. Il genio creativo può dire e fare sempre cose controverse. Ma il modo di esprimersi rimane sempre straordinariamente strano. Questa voltaKanye West ha caricato un video lungo 30 minuti sul suo canale YouTube chiamato La settimana scorsa. Il documentario potrebbe far sentire come se stessero guardando un personaggio di gioco. Ma questa è solo una delle creazioni uniche di Ye. In effetti, i primi quattro minuti consistono solo in un personaggio in stile GTA che prova diversi costumi ed esplora l’ambiente circostante, probabilmente trasmettendo un messaggio su come viviamo in una simulazione.

Ma il film diventa più reale con la sua ultima canzone in riproduzione, “Non ami davvero Ye..” portando la scena successiva al suo incontro di gioco di potere con i dirigenti dell’Adidas. Man mano che il video procede, vedi scorci di lui mentre lavora alla sua scuola cristiana mentre intende “Dondafying” attraverso un cambio di look.

Ad aggiungere un po’ di calore verso la fine c’è una clip della figlia maggiore sua e di Kim, North West, che gioca a basket, seguita da condividere un dolce momento di ricongiungimento con i suoi figli e l’ex moglie. Gli ultimi momenti del documentario sono muti mentre cammina con la sua famiglia. Il momento del silenzio è un cambiamento considerando il caos sui social media che lo circonda, soprattutto alla luce delle sue recenti osservazioni antisemite. Puoi ottenere maggiori informazioni sulla sua vita attraverso il suo documentario Netflix jeen-yuhs.

