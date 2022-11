Dopo Duchess Difficult, Meghan Markle ha ottenuto un altro soprannome e ha una connessione con Montecito

Il principe Harry e Meghan Markle si stanno godendo un vita rilassata e tranquilla nella loro casa di Montecito in California. La tentacolare proprietà del valore di $ 14,6 milioni è più che sufficiente per il Duca e la Duchessa per portare i loro due figli Archie e Lilibet nel grembo del lusso. Dopo essersi dimesso da reali che lavorano, la coppia ha vissuto in Canada per alcune settimane prima di acquistare la splendida villa.

Al loro arrivo nella zona lussuosa, non hanno perso tempo essere amici con i loro vicini influenti, incluso Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Orlando Bloom, Katy Perry, Serena Williams e James Corden. Dato che il principe Harry e Meghan Markle vivono a Montecito da oltre due anni, le persone che vivono lì hanno avuto abbastanza tempo per giudicare e capire la coppia reale. E potrebbe sorprenderti che abbiano già un soprannome per la duchessa del Sussex.

Qual è il soprannome dato a Meghan Markle dai suoi vicini di Montecito?

Guardando le abitudini e lo stile di vita di Meghan Markle, i suoi vicini di Montecito hanno iniziato a chiamarla la Principessa di Montecito. Questo sarà il secondo soprannome per l’allume di Suits, dal momento che nel Regno Unito, i tabloid la chiamavano Duchessa Difficile. Le hanno dato il soprannome sulla base del suo comportamento con lo staff e gli altri membri della famiglia reale.

Nel luglio 2022, Closer Magazine ha fornito approfondimenti sulla routine dell’ex attrice americana in California. Markle, insieme a suo marito, si concedeva escursioni mentre la coppia veniva anche avvistata regolarmente al Santa Barbara Polo & Racquet Club. I reali del Sussex amano anche cenare in ristoranti come Cecconi’s, Sunset Tower, Lucky’s steakhouse e Sugarfish. Fu su raccomandazione di Winfrey che la coppia reale iniziò a frequentare questi ristoranti di lusso.

Nel frattempo, la giornata di Markle in genere include una passeggiata con lei due cani, Pula e Guy. Questo è il momento per me per l’ex attrice. Nel frattempo, le piace anche guidare fino a Los Angeles di tanto in tanto. Torna a luglio, Meghan Markle passato molto tempo a casa di Oprah Winfrey, discutere del suo futuro o guardare film.

Il principe Harry, d’altra parte, è un una specie di padre casalingo. Non gli piace lasciare Archie e Lilibet alle tate e quindi preferisce restare a casa la maggior parte del tempo.

