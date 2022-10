Dopo “Don’t Worry Darling”, Florence Pugh interpreterà un’infermiera nel nuovo film Netflix “The Wonder”

Florence Pugh è stata scritturata per l’ennesimo capolavoro La meraviglia su Netflix. Dopo aver ricordato ancora una volta a tutti la sua genialità Non preoccuparti tesoro, Pugh ora sarà protagonista di un film in costume. Questo segna il ritorno dell’attrice su Netflix dopo Re fuorilegge. Curiosità: il film è ambientato nel 19° secolo e ruota attorno ai veri eventi della storia.

In epoca vittoriana, le adolescenti erano solite affermare di poter sopravvivere a lungo senza alcun nutrimento. E che sono stati scelti da Dio. Anche se il film non è soprannaturale, è il viaggio alla scoperta di Florence Pugh La meraviglia.

Di cosa parla The Wonder?

Il film drammatico in costume ha già conquistato i cuori dopo essere stato presentato in anteprima al Telluride Fim Festival. Inoltre, è diretto da Sebastiano Lelio che è ampiamente applaudito per il suo brillante lavoro in Una donna fantastica e Disobbedienza.

Proprio come la ciliegina sulla torta, la sceneggiatura sarà scritta da La scrittrice premio Oscar Emma Donoghue. Inoltre, il film è basato anche su un libro intitolato La meraviglia scritto da Emma Donoghue. Il fatto che Donoghue sia lei stessa una storica e abbia dimostrato in precedenza di essere una maestra nei thriller garantisce che il film sarà brillante.

La trama del film segue Florence Pugh che ha mantenuto giù il camice da dottore e interpreterà un’infermiera nel 19° secolo. Interpreta Lib Wright, un’infermiera inglese Nightingale, che è chiamato a testimoniare La meraviglia di una giovane ragazza in Irlanda.

Le viene ordinato di rimanere lì per due settimane con un turno di otto ore. Inoltre, le è impedito di interrogare. Il compito diventa impossibile quando incontra Anna interpretata da Kila Lord Cassidy che afferma di non aver mangiato da quattro mesi. La ricerca per scoprire se Anna è davvero una meraviglia è ciò che il film comporterà.

The Wonder uscirà su Netflix?

Il film è tutto pronto uscita in sale selezionate all’inizio di novembrer. Un film d’epoca misto a Florence Pugh e un mistero snervante farà sicuramente miracoli al botteghino. La meraviglia uscirà su Netflix il 16 novembre. Quindi assicurati di segnare i tuoi calendari.

starai a guardare? La Meravigliar su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

