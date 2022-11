Dopo Donald Trump, la campagna presidenziale di Kanye West affronta un altro ostacolo in Vivica A. Fox

Kanye West sta affrontando il caldo di Vivica A. Fox. L’artista hip-hop ha recentemente annunciato la sua corsa per la campagna presidenziale del 2024 dopo aver perso per oltre 60.000 voti nel 2020. Il rapper, tormentato da polemiche, vuole un’America che pensi da sola e si concentri sul futuro. Nonostante abbia perso il suo status di miliardario dopo aver terminato le collaborazioni con marchi di moda e aver fatto commenti antisemiti, l’intrattenitore sta cercando di corteggiare gli elettori e raccogliere fondi.

L’intrattenitore continua la sua presenza sui social media nonostante sia stato criticato da altre celebrità. In un recente incidente, l’artista ha ricevuto un po’ di calore dall’attrice e produttrice Vivica Fox. Anche se in precedenza aveva ammesso di essere contraria alle sue opinioni politiche, questa volta le sue critiche riguardavano il suo stesso argomento.

Cosa ha detto Vivica Fox di Kanye West?

Incrocio l’attrice Vivica Fox ha sparato a Kanye West. Il candidato presidenziale del 2024 ha usato la sua clip su di lui nella sua campagna. Ha detto in un post su Twitter: “Ora mi dilungo se userai una clip con me, dovrebbe essere accurata! Non ero contento che tu dicessi che George Floyd non è stato assassinato.In modo piuttosto sarcastico, lo ha ringraziato per aver visto il suo programma Cocktail con le regine su FX Soul TV, lo spettacolo, in cui Fox e altri co-conduttori discutono di argomenti caldi.

Tutto è iniziato quando l’attrice ha criticato la sua dichiarazione sul controverso caso di brutalità della polizia di George Floyd. Le osservazioni di Fox su Ye sono incluse nel video della campagna da lui pubblicato su Twitter. Nel video ha affermato di non supportare la cultura dell’annullamento ma che è necessario fermare il cantante Gold Digger. “Dobbiamo colpirlo nelle tasche ora perché ovviamente non gli interessa la cultura afroamericana”.

LEGGI ANCHE: Kanye West condivide “YE24”, riepilogo della sua miseria e della possibile campagna presidenziale

Ye, che ha sostenuto Trump durante la sua campagna elettorale del 2016, contava sul sostegno dell’ex presidente, ma non lo vede accadere ora. Invece, i due hanno avuto alcuni disaccordi ultimamente quando Trump ha chiesto a West di ritirare la sua candidatura. Il rapper ha iniziato a visitare le chiese ea promuovere la sua candidatura continuando a rilasciare dichiarazioni controverse.

Cosa ne pensi dei commenti di Vivica Fox su Ye? Condividi i tuoi pensieri nei commenti.

Il post Dopo Donald Trump, la campagna presidenziale di Kanye West affronta un altro ostacolo in Vivica A. Fox è apparsa per la prima volta su Netflix Junkie.