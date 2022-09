Dopo che “The Vampire Diaries” ha lasciato Netflix, lo streamer aggiunge un sostituto per compensare la perdita nella sua libreria

La congrega di Il I diari del vampiro ha spostato la sua base da Netflix. Hanno portato con sé tutte e 8 le stagioni dalla scadenza del contratto quinquennale tra CW Network e Netflix. Ma l’amata piattaforma di streaming riconosce la nostra sete di creature zanne, con un nuovo sostituto già in coda e pronto per il rilascio.

Il successo della trama basata sui vampiri e l’influenza della cultura pop hanno portato alla produzione di questo film. E proprio come I diari del vampiroquesto film è anche un adattamento di un romanzo con lo stesso nome.

Netflix porta un nuovo film per coloro che hanno amato The Vampire Diaries

Necessità di curare le ustioni di The Vampire Diaries Uscita? Bene, Netflix è pronto per andare avanti Accademia dei vampiri. Il film è un adattamento della popolare serie di libri di Richelle Mead Vampire Academy. Mark Waters è il regista del film e Daniel Waters ha curato la sceneggiatura. Questa, tuttavia, non sarà la prima uscita del film. Il film è stato tratto dal libro, poi realizzato e distribuito per la prima volta nelle sale nell’anno 2014.

Ma proprio come molti film adattati al libro, questo non ha guadagnato popolarità come ha fatto il libro. Ha ricevuto alcune recensioni negative per non aver riprodotto il contenuto originale. Anche la raccolta al botteghino è stata bassa. La trama di Preger Entertainment ruota attorno a due amiche d’infanzia e alla loro amicizia che trascende le loro classi separate.

Mentre Rose (Zoey Deutch) è una Dhampir (un ibrido vampiro-umano), la sua migliore amica, la principessa Vasilisa (Lucy Fry), è una Moroi (vampiro mortale). Il loro viaggio si svolge in un luogo che hanno cercato di lasciare in precedenza, l’Accademia di San Vladimir, un’accademia speciale per disabili. L’accademia addestra i suoi studenti a combattere contro gli Strigoi, i malvagi vampiri.

Il film non è l’unico adattamento di questa serie di libri in circolazione. Secondo una fonte, Peacock ha annunciato che Julie Plec (The Vampire Diaries creatore) ne creerà uno nuovo Accademia dei vampiri serie.

La serie è descritta come a “dramma sexy serializzato che combina l’eleganza del romanticismo aristocratico e le emozioni soprannaturali dei generi di vampiri.” La serie uscirà il 15 settembre. Ma prima ancora, il film del 2014 Accademia dei vampiri arriverà su Netflix il 5 settembre 2022. Quindi, mentre potresti non averlo Il I diari del vampiro più, ma il gigante dello streaming ha mantenuto molte opzioni per soddisfare le tue voglie.

Il post dopo che “The Vampire Diaries” ha lasciato Netflix, lo Streamer aggiunge un sostituto per compensare la perdita nella sua libreria è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.