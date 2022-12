Dopo averla chiamata a casa da Dio, Kanye West spedisce la sua ex moglie Kim Kardashian con Tom Brady

Né Elon Musk né una maschera nera che gli copre tutto il viso possono impedire a Kanye West di dire quello che vuole. Il rapper ha causato parecchie polemiche date le sue recenti invettive sull’antisemitismo. Inoltre, un po ‘più di scavo ha rivelato che il rapper è sempre stato di questa opinione e solo di recente ha iniziato a urlare a riguardo nei programmi TV in diretta. Anche questo ha lasciato Kanye West sospeso dal suo account Twitter.

Ho fatto del mio meglio. Nonostante ciò, ha nuovamente violato la nostra regola contro l’incitamento alla violenza. L’account verrà sospeso. — Elon Musk (@elonmusk) 2 dicembre 2022

Tuttavia, essere sospeso da Twitter non ha lasciato l’artista vincitore del Grammy senza una piattaforma per esprimere le sue opinioni. Il canale di notizie di destra InfoWars lo ha accolto a braccia aperte. Ciò ha portato all’ormai famigerata intervista di Kanye West in cui ha candidamente parlato di essere antisemita in diretta televisiva. Nonostante fosse preoccupato di confessare il suo amore per Hitler e le sue grandi invenzioni come il microfono, Ye si è preso del tempo per lasciare un “messaggio finale” per la sua ex moglie, Kim Kardashian.

Cosa ha detto Kanye West nel suo messaggio finale alla sua ex moglie?

Dato che Kim Kardashian e Kanye West governavano l’industria della moda e avevano quattro figli insieme, Internet è rimasto positivamente scioccato quando hanno annunciato il loro divorzio. Anche se all’inizio sembrava reciproco e rispettoso, non è durato così a lungo. Nel dicembre 2021, undici mesi dopo aver chiesto il divorzio, Kanye West ha cantato: “Ho bisogno che tu torni subito da me, piccola, più precisamente da Kimberley.“

Non @kanyewest che chiede pubblicamente a @KimKardashian di tornare da lui pic.twitter.com/JArXecbJdO — ✧* 𝒦𝒶𝓈𝒾 *✧ (@Cuppycake21) 10 dicembre 2021

Tuttavia, un anno e molti tweet di Skete dopo, il rapper vincitore del Grammy vuole che Kim Kardashian torni a qualcos’altro. Ed è Cristo, Dio e Gesù.

Nella sua famigerata apparizione in InfoWars, il rapper ha dichiarato:Hulu non ti ama, Kim, Disney non ti ama, Kim. Torna a casa Kim. Torna a casa da Cristo. Vai a Dio. Vai da Gesù.“

Tuttavia, i consigli tanto necessari di Kanye West per Kim Kardashian, che attualmente lo sta uccidendo con i suoi rilasci di abbigliamento per il corpo SKIMS, non si sono fermati qui.

Questo ringraziamento, Ye ha interpretato il parente alla cena del Ringraziamento, che ti consiglia di sistemarti, per Kim Kardashian. Ma non solo con nessuno. “Sposa qualcuno di grande. Vai a sposare Tom Brady,“Hai detto.

Quando Tom Brady vede quanto Kanye West Ye deve pagare per il mantenimento dei figli a Kim Kardashian https://t.co/Ye1JHPqds8 — Gunny G (@GunnyGunns) 6 dicembre 2022

Consigliare alla tua ex moglie di sposare un campione della NFL è ciò che rende Kanye West una spanna sopra gli altri. Il rapper vincitore del Grammy non ha solo offerto a Kim Kardashian alcuni ottimi consigli, ma ci ha anche dato una nuova coppia da spedire. Sembra che Ye abbia finalmente superato la sua ex moglie e stia passando a cose più grandi, come una campagna presidenziale del 2024.

Cosa ne pensi del tentato matchmaking di West? Pensi che Kardashian e Brady sarebbero una bella coppia?

