Dopo 10 anni di Callie Torres, cosa ha spinto Sara Ramírez a lasciare Grey’s Anatomy?

L’iconica serie web americana Grey’s Anatomy con una serie di 18 stagioni consecutive è diventato un classico su Netflix. Con un cast eccezionale e una trama divertente, lo spettacolo ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Golden Globe Award per la migliore serie televisiva drammatica. Tuttavia, la performance individuale di Sara Ramirez ha ottenuto molto apprezzamento dal pubblico. Sfortunatamente, ha lasciato lo show nel 2016 dopo aver interpretato l’audace Carrie per 12 stagioni. Gli spettatori sono ancora affascinati dalla sua recitazione e sono rimasti sorpresi di sapere quando ha lasciato lo spettacolo.

Lo spettacolo Grey’s Anatomy stava ostacolando la vita personale di Sara Ramirez?

Sara Ramirez ha lasciato lo show con le sue ultime parole che vorrebbe avere”Io tempo”, poiché non riusciva a trovare il tempo per la sua vita personale mentre interpretava la dottoressa Callie Torres per molto tempo. Nella sua intervista con Variety, ha affermato che a volte gli attori perdono la loro identità quando passano il loro tempo a essere un personaggio.

Alla fine, Ramirez si è sentito emotivamente, mentalmente e fisicamente prosciugato per continuare ad interpretare la dottoressa Callie Torres in Grey’s Anatomy. Ha detto che è passato un lungo decennio da quando ha debuttato nella seconda stagione e ora il suo tempo è giunto al termine. Pertanto, lo spettacolo si è concluso con il suo personaggio nella stagione 12 quando si è trasferita a New York City con la sua ragazza Penny.

L’esperienza di Sara Ramirez come Callie per un decennio

Gli spettatori si sono immediatamente innamorati del personaggio amante del divertimento di Callie e Ramirez è diventato popolare fin dall’inizio. Ma con l’avanzare della storia, la complessità del ruolo è aumentata e ha richiesto una maggiore produzione emotiva nelle scene gravi. Ad esempio, l’incidente di Arizona a causa di un incidente aereo le è costato una gamba e la vita matrimoniale di Callie è diventata caotica. Alla fine, entrambi hanno divorziato, il che ha avuto un pesante tributo sul personaggio di Callie dopo la separazione dal suo compagno di vita.

Nonostante la sua uscita dallo show, c’è ancora speranza che l’amata Callie possa tornare di nuovo nello show. Ti è piaciuto il suo personaggio nello show? Ti mancherà?

