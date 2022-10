Dopo 1 anno: Kanye West fa finalmente un passo per risolvere il divorzio con Kim Kardashian

Kanye West tira un sospiro di sollievo a Kim Kardashian. La coppia che ha corteggiato pubblicamente il loro amore per molto tempo ha avuto una divisione altrettanto pubblica nel 2021 dopo essersi sposata nel 2014. Da allora, la saga della loro separazione continua a offuscare i social media a causa della pubblicazione di Ye nella loro conversazione privata. È arrivato al punto di raccogliere una guerra di parole durante la fase di appuntamenti di Kim con Pete Davidson.

La corsa sulle montagne russe dell’intrattenitore che riversa amore su Kim per odiarla potrebbe non finire presto. Ma almeno possono andare avanti separandosi legalmente. Finora Ye ha inviato segnali contrastanti inviando un camion pieno di rose a San Valentino, confrontandola con Marilyn Monroe e aiutandola a progettare la confezione SKNN per chiamare e giudicare la socialite per cose casuali. Mentre la lotta tra i due è tutt’altro che finita, il cantante Gold Digger ha fatto un passo verso il loro divorzio.

Kanye West presenta nuovi documenti nella procedura di divorzio con Kim Kardashian

Un divorzio potrebbe non garantire la pace tra Kim e Kanye West, ma potrebbe far cessare la battaglia legale tra di loro. Secondo una fonte, il caso è stato archiviato dall’avvocato di Kim, Laura Wasser, che ha anche rappresentato Melinda Gates durante il suo divorzio dal magnate di Microsoft. Alla luce dei nuovi aggiornamenti, Kanye ha avvicinato la fine del procedimento presentando i documenti necessari al tribunale, che è una “dichiarazione di divulgazione”, che rappresenta che il rapper ha inviato i suoi documenti finanziari al richiedente Kim.

Tuttavia, non c’è ancora una finalizzazione sulla custodia dei loro quattro figli, North, Saint, Chicago e Psalm. Finora, la madre di 41 anni è stata responsabile della cura dei propri figli per la maggior parte del tempo. Mentre la coppia è stata in costante litigio sull’educazione dei loro figli, sarà una battaglia completamente nuova una volta che il divorzio sarà risolto.

Per ora, West e Kardashian hanno deciso di dividere il loro impero multimilionario. I dettagli esatti di esso devono ancora essere conosciuti.

Cosa ne pensi della separazione del duo? Fateci sapere che ne pensate nei commenti.

