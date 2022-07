Don’t Make Me Go è interpretato da John Cho su Netflix? (Dove guardare in streaming)

Non farmi andare con John Cho è ora in streaming e ti consigliamo vivamente di provarlo se non l’hai già fatto! Tuttavia, se hai difficoltà a capire dove puoi guardare il film commedia drammatico, abbiamo condiviso la sua home in streaming proprio di seguito.

Non farmi andare è un film diretto da Hannah Marks da una sceneggiatura scritta da Vera Herbert. Inoltre, Herbert ed Eddie Rubin hanno firmato come produttori esecutivi e Jessica Rose Weiss come compositrice.

La commedia drammatica parla di un padre single di nome Max Park, che dopo aver scoperto di avere una malattia terminale, porta la figlia adolescente in un viaggio attraverso il paese per trovare la madre che l’ha abbandonata anni fa. Durante il viaggio, Max cerca di insegnare a sua figlia tutto ciò che potrebbe aver bisogno di sapere per il resto della sua vita quando lui se ne sarà andato.

Oltre a Cho, il cast comprende Mia Isaac, Kaya Scodelario, Josh Thomson, Otis Dhanji, Stefania LaVie Owen, Mitchell Hope, Jen Van Epps e Jemaine Clement. Allora dov’è Non farmi andare disponibile per lo streaming? È in streaming su Netflix?

Non farmi andare su Netflix?

Sfortunatamente, non troverai il film commedia drammatico su Netflix, non importa quanto duramente cerchi. In realtà, è un film originale su un altro servizio di streaming. Ma non preoccuparti! Netflix ha molti contenuti simili sulla sua piattaforma che puoi trasmettere in streaming in questo momento.

Ti consigliamo di dare un’occhiata ai film Netflix Come un padre, Miracolo Blu e Paternità. Puoi anche dare un’occhiata La ricerca della felicità e Il lato cieco.

Dove guardare Don’t Make Me Go

Non farmi andare è disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video. Tuttavia, è importante ricordare che dovrai avere un abbonamento al servizio per vederlo. Quindi, se hai un abbonamento, prova a guardare il film quando ne hai la possibilità. In caso contrario, puoi sempre dare un’occhiata ai nostri suggerimenti sui film Netflix sopra.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per un’anteprima!

Non farmi andare è ora in streaming su Amazon Prime Video. Guarderai il film commovente?