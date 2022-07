Docuserie di David Beckham sull’ascesa alla celebrità del calcio in lavorazione

Anche se non ti piacciono gli sport, direi che quasi tutti conoscono il nome David Beckham. La stella del calcio è un nome familiare. Sebbene si sia ritirato quasi 10 anni fa, dell’atleta si parla ancora oggi.

Il calciatore inglese ha iniziato la sua carriera professionale con il Manchester United nel 1992 a soli 17 anni. Si è ritirato dopo 20 anni nel maggio 2013. Durante la sua carriera ha vinto 19 trofei importanti.

È noto per la sua gamma di passaggi, capacità di cross e calci di punizione piegati come ala destra ed è uno dei centrocampisti migliori e più riconoscibili della sua generazione. È il primo giocatore inglese a vincere scudetti in quattro paesi: Inghilterra, Spagna, Stati Uniti e Francia.

Tutto questo talento e non abbiamo ancora avuto un documentario su di lui? Bene, questo sta per cambiare grazie a Netflix!

David Beckham Netflix docuserie in lavorazione

Secondo un comunicato stampa di Netflix, la serie in più parti esplorerà gli inizi della classe operaia di Beckham nell’East London, e la spinta e la determinazione che lo hanno portato a diventare uno degli atleti più riconoscibili e scrutati di tutti i tempi.

La serie conterrà filmati d’archivio personali inediti degli ultimi 40 anni e interviste con lo stesso Beckham, la sua famiglia, gli amici e le figure chiave che hanno fatto parte del suo viaggio sia dentro che fuori dal campo. La docuserie è attualmente in produzione e non è stata ancora annunciata una data di uscita.

Il team creativo dietro le quinte include Fisher Stevens, che fungerà da regista e produttore, insieme al produttore John Battsek. Anche la società di produzione di Beckham, Studio 99, sta producendo. Chris King, Bjorn Johnson sono i montatori del progetto, così come Tim Cragg come direttore della fotografia.

